マシンピラティスのイメージ

大和ハウスグループのスポーツクラブNASは、女性専用マシンピラティススタジオの新ブランド「NAS PILATES ON THE GO(ナス・ピラティス・オン・ザ・ゴー)」を立ち上げた。来年2月に、同社の既存フィットネス施設内において、「NAS PILATES ON THE GO リバーシティ 21」(東京都中央区)と「NAS PILATES ON THE GO 大崎」(東京都品川区)をオープンする。

同社は、「スポーツクラブ NAS」を中心に、「ホットヨガスタジオ美温」やマシンピラティス専用スタジオ「NAS PILATES」など、多彩なフィットネス施設を全国62店舗(11月末現在。指定管理施設除く)で展開している。



「NAS PILATES ON THE GO」ロゴ

そして今回、「始めやすく、続けやすい」をコンセプトに、より手軽にマシンピラティスを体験してもらえる新ブランド「NAS PILATES ON THE GO」を立ち上げ、来年2月に「NAS PILATES ON THE GO リバーシティ 21」(「フィットネス&スパ NAS リバーシティ 21」内)と「NAS PILATES ON THE GO 大崎」(「スポーツクラブ NAS 大崎」内)をオープンする。今後は関東エリアを中心に、全国20ヵ所以上で展開する予定。

今後も、同社は「カラダだけでなくココロも明るく元気にするサービス」を創出することで、すべての人が喜びに満ちた社会の実現に貢献するとしている。

「始めやすく、続けやすい」を実現するべく、月額6050円〜(税込)と始めやすい低価格で、レッスン時間は30分。完全予約制で待ち時間なく利用できる。ピラティス初心者向けの同社オリジナルプログラムが充実しており、少人数のグループ制で丁寧にレッスンを行う。女性専用のスタジオなので、リラックスしてレッスンに集中できる。

[導入店舗]

NAS PILATES ON THE GO リバーシティ21

所在地:東京都中央区佃2−2−9「フィットネス&スパNASリバーシティ21」内

アクセス:東京メトロ有楽町線・都営地下鉄大江戸線「月島駅」徒歩8分

NAS PILATES ON THE GO 大崎

所在地:品川区大崎2−1−3「スポーツクラブNAS大崎」内(「ダイワロイネットホテル大崎」内)

アクセス:JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン・東京臨海高速鉄道りんかい線「大崎駅」徒歩2分

スポーツクラブNAS=https://www.nas-club.co.jp