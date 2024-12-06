松屋フーズ、とんかつ専門店の「松のや」での厚切りロース200gの「にんにく醤油のフライドステーキ」を発売
松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、12月11日午後3時から、「にんにく醤油のフライドステーキ」を発売する。
熟成チルドポークに特製の粉をまぶして素揚げした「ポークフライドステーキ」から、大満足のボリューム、圧倒的な食べ応え“厚切りロース200g”のポークフライドステーキが登場する。一口食べればその柔らかさは想像以上だとか。豚肉の甘み・旨みをしっかり味わうことができ、肉とソースのマリアージュを楽しめる。たっぷりのにんにくが入ったにんにく醤油でご飯が進み、幸福感もアップする。甘みのある素揚げキャベツとの相性も抜群なので、一緒に食べてほしいという。
［小売価格］
にんにく醬油のフライドステーキ定食：1190円
にんにく醬油のフライドステーキ（ダブル）定食：1990円
にんにく醬油のフライドステーキ単品：950円
（すべて税込）
※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途70円で購入できる
［発売日］12月11日（水）
松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp