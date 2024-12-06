ÊæÀî²Ì²»¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àhokawakanonn¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡¡­àÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î­á¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ÎÊæÀî²Ì²»(38)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Ø¤Çºî¤ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¿·¤·¤¤»Ø¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Î¤ä¤êÊý¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¾Ð¾Ð¡¡»Ø¤¬ÉÔ´·¤ì´¶½Ð¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿Ï¢Â³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆæ¤Î¥Ý¡¼¥º¡×¡Ö³Î¤«¤ËÉÔ´·¤ì´¶¤¢¤ê¤¢¤ê¡Á¤Ç¤â¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤Ë¥­¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö´¨¤µ¤Ç»Ø¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡×¡ÖÉÔ´·¤ì´¶¤Ë¥­¥å¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ï¤Á¤­¤ì¤½¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£