¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥Ù¥ó¥À¡¼»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆŽ¢¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¥À¥ó¥¸¥ç¥ó Í¦¼Ô¤È°­Ëâ¤Î²¦Ž£(300±ß)¤ò12·îÂè2½µ¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢²ÈÅÅÅ¹¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¼«ÈÎµ¡¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£



ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ö¸¶Àî¸÷Çî»á¡×¤¬¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ºŽ¢¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¥À¥ó¥¸¥ç¥óŽ£¤ÎÂè2ÃÆ¡£

Âè2ÃÆ¤ÎŽ¢Í¦¼Ô¤È°­Ëâ¤Î²¦Ž£ÊÔ¤Ï¡¢°­Ëâ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í·¿¤ÎËâÊª(¥â¥ó¥¹¥¿¡¼)¤¬Åý¼£¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀªÎÏ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·°­Ëâ²¦¤¬Î¨¤¤¤ë³»Ê¼¤Î·³Àª¤Î¿Ê·³¤¬³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âè1ÃÆ¤Ë°ú¤­Â³¤­Í¦¼Ô¤òÂÔ¤Á¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£



Á´¹âÌó2cm¡Á5.7cm¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¡Ö°­Ëâ²¦¡×¤Ï·ì¤Î¿§¤Î¶ÌºÂ¤ËºÂ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤ê¡¢¡ÖÉõ°õ¤µ¤ì¤·Ëâ·õ¡×¤Ï·õ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÅù¡¢Âè1ÃÆÆ±ÍÍ¡¢¥®¥ß¥Ã¥¯¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥×¥ì¥¤¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

2025Ç¯¤Ë¤ÏÂè3ÃÆ¡¢Âè4ÃÆ¤âÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ìÍ½Äê¡£

¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤Î5¼ïÎà¡£

Ž¢Éõ°õ¤µ¤ì¤·Ëâ·õŽ£¡¢Ž¢°­Ëâ²¦Ž£¡¢Ž¢¥µ¥­¥å¥Ð¥¹Ž£¡¢Ž¢³»Ê¼Ž£¡¢Ž¢¥¹¥é¥¤¥à¥á¥¿¥ëŽ£¡£