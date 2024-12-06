茨城県で最大震度2の地震 茨城県・日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、常陸大宮市
6日午後0時53分ごろ、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、それに常陸大宮市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
日立市 常陸太田市 高萩市
北茨城市 ひたちなか市 常陸大宮市
■震度1
□茨城県
水戸市 笠間市 那珂市
小美玉市 大洗町 城里町
東海村 大子町 土浦市
石岡市 下妻市 常総市
取手市 つくば市 茨城鹿嶋市
守谷市 筑西市 坂東市
稲敷市 かすみがうら市 桜川市
鉾田市 美浦村 五霞町
境町
□福島県
白河市 棚倉町 矢祭町
浅川町 いわき市
□栃木県
宇都宮市 栃木市 芳賀町
壬生町 栃木那珂川町
□群馬県
渋川市
□埼玉県
春日部市 宮代町
□千葉県
野田市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。