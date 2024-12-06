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6日午後0時53分ごろ、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、それに常陸大宮市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
日立市　常陸太田市　高萩市
北茨城市　ひたちなか市　常陸大宮市

■震度1
□茨城県
水戸市　笠間市　那珂市
小美玉市　大洗町　城里町
東海村　大子町　土浦市
石岡市　下妻市　常総市
取手市　つくば市　茨城鹿嶋市
守谷市　筑西市　坂東市
稲敷市　かすみがうら市　桜川市
鉾田市　美浦村　五霞町
境町

□福島県
白河市　棚倉町　矢祭町
浅川町　いわき市

□栃木県
宇都宮市　栃木市　芳賀町
壬生町　栃木那珂川町

□群馬県
渋川市

□埼玉県
春日部市　宮代町

□千葉県
野田市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。