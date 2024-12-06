6日午後0時53分ごろ、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、それに常陸大宮市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

日立市 常陸太田市 高萩市

北茨城市 ひたちなか市 常陸大宮市

■震度1

□茨城県

水戸市 笠間市 那珂市

小美玉市 大洗町 城里町

東海村 大子町 土浦市

石岡市 下妻市 常総市

取手市 つくば市 茨城鹿嶋市

守谷市 筑西市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市

鉾田市 美浦村 五霞町

境町



□福島県

白河市 棚倉町 矢祭町

浅川町 いわき市



□栃木県

宇都宮市 栃木市 芳賀町

壬生町 栃木那珂川町



□群馬県

渋川市



□埼玉県

春日部市 宮代町



□千葉県

野田市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。