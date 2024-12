通販サイト「フェリシモ」で人気の動物モチーフの和風マシュマロシリーズから、「食べられないかわいさ ミニ和風マシュマロ 秋田犬ほうずい〈チョコ餡〉」と「食べられないかわいさ ミニ和風マシュマロ ハチのほうずい〈チョコ餡〉」が、2024年10月17日から新登場。国の天然記念物「秋田犬」や渋谷のシンボル「忠犬ハチ公」をモチーフにした和風マシュマロとは、一体どのようなものなのだろうか?

■そもそも“和風マシュマロ”こと、「ほうずい」って?「ほうずい」とは卵白を寒天で固めて作られている。マシュマロのようにぷにぷにとしたやわらかい食感が特徴で、ティータイムのお供にぴったりな和菓子だ。これまで、「夏目友人帳×猫部 ぷにっとかわいいニャンコ先生の和風マシュマロ〈こし餡〉の会」や、「食べられないかわいさミニ和風マシュマロ柴犬ほうずい〈チョコ餡〉」などが販売されている。シリーズ新商品の「秋田犬ほうずい」と「ハチのほうずい」は、秋田犬のモフッとしたお顔が愛らしいスイーツだ。その中身は、チョコ餡になっていて、ぷにっとやわらかな食感が楽しめる。そのまま食べたり、スイーツのトッピングにしたりと、楽しみ方はいろいろ。これからの寒い季節は、ホットドリンクのトッピングにもぴったりだ。■売り上げの一部が秋田犬の未来につながる!?今回の新作ミニ和風マシュマロの販売の狙いやデザインのこだわりなどについて、担当者に話を聞いてみた。――秋田犬をモチーフにしたミニ和風マシュマロ「秋田犬ほうずい」と「ハチのほうずい」の販売に関して、意図や目的などについて教えてください。国の天然記念物である秋田犬は、犬籍登録数がピーク時の8パーセント以下に減ってしまっているという現実があります。秋田犬の未来を守るため秋田犬の保存・保護活動を行う「ONE FOR AKITAプロジェクト」の想いに共感し、その活動のお手伝いをしたくてコラボ商品として企画しました。コラボ商品の売り上げの一部は「ONE FOR AKITAプロジェクト」を通して秋田犬の保存・保護活動に活用されるので、お買い物をすることで秋田犬を守る活動のお手伝いができるという仕組みです。この商品をご購入くださる犬好きさんたちのパワーで、秋田犬の未来を一緒に応援していきたいと考えています。■スイーツのトッピングにもぴったり!こだわり溢れるデザインに注目!――「秋田犬ほうずい」と「ハチのほうずい」について、デザインのこだわりや、味のこだわりなどあれば教えてください。秋田犬には「赤毛」「白毛」「虎毛」などの毛色があるのですが、「秋田犬ほうずい」には3色の毛色でさまざまな表情の秋田犬が入っています。「ONE FOR AKITAプロジェクト」協賛企業である秋田ケーブルテレビの社員犬である「だいすけくん」をはじめとした、実在する秋田犬がモデルとして描かれています。「ハチのほうずい」は渋谷のシンボルである「忠犬ハチ公」のデザインです。左耳だけぴょこんと折れているハチの特徴も小さいながらに再現し、表情豊かなハチのかわいさを楽しんでいただけます。――ほうずいに秋田犬や「忠犬ハチ公」をプリントするアイデアはどのようにして生まれましたか?ほうずいは立体的な形を作ることができるので、秋田犬の顔の凹凸を再現してその上にプリントすると、まるで本物のように愛嬌たっぷりな仕上がりにすることができました。「赤毛」の秋田犬はお顔だけだとどうしても柴犬のように見えがちなので、「秋田犬らしさ」を表現することが、実現において難しかったポイントです。顔に対する目の大きさ比や目鼻口の配置が柴犬とは違うので、見え方に注意しながら微調整し、秋田犬らしい顔立ちを表現することができました。――最後に一言お願いします!「秋田犬ほうずい」「ハチのほうずい」はそのままプレゼントにできるオリジナルデザインの箱に入れてお届けしています。手土産にはもちろん、個包装になっているのでおすそ分けにもぴったりです。アイスやケーキなどにトッピングするだけで、簡単に秋田犬スイーツを楽しむこともできます。犬好き仲間でお茶の時間を楽しんだり、いろいろな表情の秋田犬をぷにぷにしたりと、日常の中で秋田犬のかわいさに癒やされてくださいね。【商品取り扱い店舗 詳細】■「秋田犬ほうずい」取り扱い店舗・秋田犬ステーション住所:秋田市中通一丁目4番1-3営業時間:毎週火曜、木曜、土曜、日曜、祝日 11時〜18時・秋田空港おみやげ広場 あ・えーる住所:秋田市雄和椿川字山籠49番地6時50分〜20時25分(航空ダイヤに合わせて変更になる場合もあり)■「ハチのほうずい」取り扱い店舗・ハチふる SHIBUYA meets AKITA住所:東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号渋谷スクランブルスクエア 14 階営業時間:10時〜21時(定休日は渋谷スクランブルスクエアに準ずる)※在庫状況は各店舗へお問い合わせください。※上記店舗のほかに、FELISSIMO公式サイトからオンライン販売も行っています。食べられないほどかわいいミニ和風マシュマロの「秋田犬ほうずい」と「ハチのほうずい」は、秋田犬の保存・保護活動にもつながる「ONE FOR AKITAプロジェクト」とのコラボ商品!どちらも1箱につき9個入りで1944円で販売されている。お土産やおすそ分けに購入して、秋田犬の未来を守るお手伝いをしてみてはいかが?※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。文=平岡大和