Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で開催中の｢Amazonブラックフライデー｣は、は、2024年12月6日23時59分までと、まもなく終了です。買い忘れがないか今一度チェックを。

現在、Androidスマホやタブレット、オーディオプレーヤー、任天堂Switch、Chromebookに最適な1.5TBのmicroSDカード「SDSQUAC-1T50-GH3MA」や最大180MB/秒の転送速度に対応したSDカード「SanDisk Extreme SDSDXVA-128G-GHJIN」など、SanDisk（サンディスク）のストレージがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年12月6日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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フルHDビデオの録画や視聴に最適な1.5TBと超大容量のmicroSDカードが13％オフとお買い得！

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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Source:｢Amazonブラックフライデー｣