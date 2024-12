ディズニーキャラクター「チップ&デール」のスペシャルカフェが東京・新宿で開催決定!

「チップ」と「デール」と一緒に楽しいメニューを味わいながら、春夏秋冬を振り返り、2024年の締めくくりと2025年を迎えることができるカフェ「チップとデール」OH MY CAFEが期間限定でオープンします☆

ディズニー「チップとデール」OH MY CAFE

開催場所:東京・新宿「OH MY CAFE」

所在地:東京都新宿区西新宿 1-1-3 新宿ミロード 7階

開催期間:2024年12月20日(金)〜2025年2月2日(日)

予約方法:2024年12月6日(金) 12:00 カフェ公式サイト OPEN 予約スタート 18:00〜

予約金:770円(税込) ※1申込につき4席迄予約可

かわいいシマリスのキャラクターで、2024年でスクリーンデビュー81周年を迎えたディズニーキャラクター「チップ&デール」

「チップ」と「デール」と一緒に楽しいメニューを味わいながら、春夏秋冬を振り返り、2024年の締めくくりと2025年を迎えることができる、“HAPPY DIARY”をコンセプトにしたスペシャルカフェがオープンします!

春は、あたたかい春の森の中で切り株の上でピクニックしているイメージの切り株サンドイッチ、夏は、南にあるどんぐりみたいな島でバカンスを楽しんでいるイメージのキーマカレーがラインナップ。

秋は、収穫祭をイメージした、かぼちゃマッシュのジャックオランタンのインパクト大のパスタ、冬は、ホワイトメリークリスマスをイメージしたマグケーキなどのフードメニューが楽しめます。

ほかにも2人をイメージしたドリンクなど、彩り豊かで写真映えするフォトジェニックなメニューを展開。

そのほか、2人の様々な日常を切り取った、かわいくて見ているだけで元気になるようなアートを使用したオリジナルグッズや特典も登場予定です☆

事前予約者限定 カフェ利用特典「スケジュールシール」

事前予約者限定のカフェ利用特典として、事前予約を利用し、メニューを注文された方に「スケジュールシール」をプレゼント。

全2種類のデザインからいずれか1枚がランダムでプレゼントされます。

※柄は選べません

SNSキャンペーン「オリジナルカード」

XやInstagram、TikTokを使ったSNSキャンペーンを実施。

カフェ店内もしくは飲食メニュー写真に「#OHMYCAFE」「#チップとデール」をつけて投稿された方に先着で「オリジナルカード」全4種から1枚が、1人様につき1つプレゼントされます。

※無くなり次第終了

「チップとデール」OH MY CAFE メニュー

塩分や糖分を抑えたヘルシーなメニューで、ディズニーの栄養ガイドラインに適合した、減塩、減糖のレシピで開発。

すべてのゲストに健康的で楽しい食事体験が提供されます。

CHEERFUL♪SPRING ツナサンドウィッチ

価格:1,990円(税込)

ぽかぽか温かい春の日に切り株の上でピクニックしているシーンをイメージした「CHEERFUL♪SPRING ツナサンドウィッチ」

たっぷりのお野菜と一緒に味わえる、ヘルシーな一品です。

ENJOY★SUMMER ソイミートキーマカレー

価格:1,790円(税込)

暑い夏にどんぐりみたいな南の島でバカンスを楽しむ姿をイメージした「ENJOY★SUMMER ソイミートキーマカレー」

お花の髪飾りでテンションもアップしそうな、フォトジェニックな一品です。

YUMMY♡AUTUMN パンプキンパスタ

価格:2,090円(税込)

秋の収穫祭をイメージした「YUMMY♡AUTUMN パンプキンパスタ」

ジャックオランタンをモチーフにしたお野菜などがパスタと共に味わえます。

HAPPY☆HOLIDAYS スウィートポテトパフェ

価格:1,590円(税込)

ホワイトクリスマスをイメージした、冬がテーマの「HAPPY☆HOLIDAYS スウィートポテトパフェ」

パフェの上には雪が降り積もった夜にサンタさんの格好でみんなにプレゼントを届ける「チップ」と「デール」がレイアウトされています。

<CHIP>オレンジジュース

価格:990円(税込)

「チップ」をイメージしたオレンジジュース。

色とりどりの果物が入っています。

<DALE>クランベリーソーダ

価格:990円(税込)

「デール」をイメージしたクランベリーソーダ。

ミックスベリーを使った、甘酸っぱい味わいが特徴です。

<CHIP ‘N DALE>ピーナッツミルク

価格:990円(税込)

「チップ」と「デール」のマドラーがセットになったドリンクもラインナップ。

2人が好きなピーナッツのペースト入りミルクです。

ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク

価格:各790円(税込)

「チップ」と「デール」を描いたオリジナルマグカップで提供されるホットドリンク。

デカフェのホットコーヒーや

デカフェのホットティー

心和むホットミルクがラインナップされます。

スーベニア

購入可能数:1メニューにつき1点

対象のメニューを注文することで購入できるスーベニア。

「チップとデール」OH MY CAFEのアートを使ったマグカップや白雲石コースター、スプーンを買うことができます。

マグカップ

価格:2,200円(税込)

対象メニュー:ホットコーヒー/ホットミルク/ホットティー

ホットドリンクを注文された方が購入できるマグカップ。

反面ずつ異なるアートが使用されているのもポイントです。

白雲石コースター

価格:各1,320円(税込)

種類:全2種

対象メニュー:<CHIP>オレンジジュース/<DALE>クランベリーソーダ/<CHIP ‘N DALE>ピーナッツミルク/ホットコーヒー/ホットミルク/ホットティー

ドリンクメニューとセットで購入できる白雲石コースター。

チェック柄がかわいい”レッド”と

春夏秋冬のアートが楽しい”ホワイト”から、好きな柄を選ぶことができます。

スプーン

価格:各1,100円(税込)

種類:全2種

対象メニュー:<CHIP>オレンジジュース/<DALE>クランベリーソーダ/<CHIP ‘N DALE>ピーナッツミルク/ホットコーヒー/ホットミルク/ホットティー

対象のドリンクを注文された方が購入できるスプーン。

サンドイッチを前に笑顔を見せる「チップ」と

ドリンクを両手に持つ「デール」の2種類からいずれか1つが選べます。

カフェオリジナルグッズ

2人の様々な日常を切り取ったオリジナルグッズを販売。

かわいくて見ているだけで元気になるようなアートが使用されています。

アクリルキーホルダー

価格:825円(税込)

種類:ランダム9種

「チップ」と「デール」の様々な衣装や表情が楽しめるアクリルキーホルダー。

全9種類の中からいずれか1つが封入されます。

ステッカー

価格:605円(税込)

種類:ランダム6種

仲良しコンビの心温まるアートを使ったステッカー。

パンケーキを作る姿や肩を組むシーン、仲良く抱き合う瞬間などが落とし込まれています。

ウッドマグネット

価格:880円(税込)

種類:ランダム6種

お部屋のインテリアとしても活躍してくれるウッドマグネット。

ランダム封入なので、どのデザインが出てくるかは開封するまでのお楽しみです☆

巾着

価格:1,430円(税込)

オモテ、ウラ面で異なるアートが楽しめる巾着。

冬支度や読書、ピクニックなどを楽しむ「チップ」と「デール」の姿がたっぷり描かれています。

ミニタオル

価格:1,430円(税込)

デイリーに活躍してくれるミニタオルも「チップ」と「デール」デザインでラインナップ。

背景にカレンダーをレイアウトした、大人かわいいデザインも魅力です。

缶入りメモ

価格:1,650円(税込)

寝る前に読書をする「チップ」と「デール」を蓋に描いた缶入りメモ。

缶の中にメモ用紙60枚が入っています。

ランチトート

価格:2,970円(税込)

持ち手部分のチェック柄がアクセントになったランチトート。

「チップ」と「デール」と一緒に楽しいランチタイムを過ごすことができます。

ぷにぷに缶ミラー

価格:1,320円(税込)

ぷにぷにとした食感が楽しい缶ミラー。

バンダナを頭に巻いてお掃除をする「チップ」と「デール」がかわいい☆

2024年を振り返りながら、最高のご褒美時間が過ごせるスペシャルカフェ。

2024年12月20日より期間限定でオープンする「チップとデール」OH MY CAFEの紹介でした☆

© Disney

※画像はイメージのため、仕様が変更になる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春夏秋冬を振り返るスペシャルカフェ!ディズニー「チップとデール」OH MY CAFE appeared first on Dtimes.