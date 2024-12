「クリエイターの日常やカルチャー」にフォーカス！カシオ計算機『THISTIME magazine by G-SHOCK』

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の雑誌『THISTIME magazine by G-SHOCK』を創刊します。

世界中の“G-SHOCK STORE”及び一部の“G-SHOCK”取扱店で2024年12月12日から配布します。

カシオ計算機『THISTIME magazine by G-SHOCK』

発行 : 年2回を予定

配布場所: “G-SHOCK STORE”(グローバル)

“G-SHOCK”取扱店(一部)

URL : https://gshock.casio.com/jp/contents/thistime/

『THISTIME magazine by G-SHOCK』では、「クリエイターの日常やカルチャー」にフォーカスし、“G-SHOCK”のアイデンティティや腕時計の必要性、時間の大切さを、アートワークやインタビュー、映像を通して表現。

創刊号は、“G-SHOCK”が共に育ってきた街“TOKYO”にフォーカスし、さまざまなクリエイターと共に仕上げられました。

編集はファッション、ライフスタイルメディア「Silver Magazine」を発行するTHOUSAND inc.が担当し、編集長は千葉琢也です。

<参加クリエイター>

Enrico Isamu Oyama

T-ZUAN

Yusuke Yamatani

Gakou Yutaka

Yabiku Henrique Yudi

Len Yamada

Daisuke Obana

Tatsuya Yokosaka

さまざまなクリエイターとの取り組みから、“G-SHOCK”の新作まで幅広いコンテンツの一冊となっています。

<編集長>

千葉琢也

1978年生まれ。

明治大学卒業後、ミディアムに入社。

2004〜17年までファッションカルチャー誌「Ollie」の編集長を務める。

09年に「GRIND」を、14年に「PERK」を創刊し、3誌の編集長を兼任。

18年5月末にミディアムを退社、「GRIND」と「PERK」編集長を退任。

6月にTHOUSANDを設立。

「Silver」編集、発行の他、企業広告などのクリエイティブ・ディレクションも手掛ける。

