「beautiful people」で想いを伝えるギフトを見つけよ！唯一無二のメッセージマフラーやソックスにご注目

ファッションブランド「 beautiful people (ビューティフルピープル)」から、ホリデーコレクションがお目見え。メッセージ性のあるマフラーやソックス、定番のライダースバッグシリーズの限定カラーが展開されています。自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントに、素敵なアイテムを見つけてみませんか?「beautiful people」のホリデーコレクションに注目「beautiful people」の2024ホリデーコレクションには、『from me to you』をキーワードに作成されたメッセージマフラーや、「ソックアトロワ」のクリスマスバージョンなど、この時期ならではのアイテムがラインナップ。

ホリデー限定カラーソックスは、メッセージそれともカラーで選ぶ?まず注目したいのが、靴下は2つで1つという固定概念を覆す、3足セットのユニークなソックス「holiday sock a trois」(税込5500円)です。ホリデー限定カラーは3色で展開。『cream』は、良い子にはおもちゃを、悪い子には石炭を渡すという欧米文化からインスピレーションされた、「toys」「give」「coal」の英単語が1つずつにデザインされていますよ。『orange』は、サンタクロースが持つ「naughty list」と「nice list」から連想される単語をセレクト。『navy』は、ホリデーシーズンならではの過ごし方を、「sleepy」や「hungry」などのワードで表現しています。真空パックのようなパッケージには、メッセージをツリー型で表した限定グラフィックをプリント。おしゃれさんへのギフトにもぴったりですよね。大切な人への想いをメッセージマフラーで届けよ1年の終わりである12月は、大切な人へ感謝の気持ちを伝えるのにぴったりなタイミング。「でも、面と向かって言葉で伝えるのは恥ずかしいかも…」という方は、メッセージマフラーの「from me to you scarf」(税込4万4000円)をギフト候補にしてみてはいかがでしょうか?メッセージマフラーは、『激励』『下心』『感謝』の3パターンから選べますよ。毛足のある柔らかいアルパカ混のマフラーは、心身ともに温まる一品になりそう。限定カラーのライダースバッグシリーズも登場ブランドのアイコンとも言える、ライダースジャケットをモチーフにしたライダースバッグシリーズには、ホリデー限定カラー『gold』が仲間入りしています。コロンとした丸みのあるフォルムがかわいい「riders mini drawstring bag」(税込6万500円)は、クリスマスディナーや年末年始のパーティーコーデに、華やかさをプラスしてくれそうですよね。2025年を新しいウォレットで迎えたい方は、「riders petit wallet」(税込3万800円)を手に入れてみて。限定のブラックショッパーに入れてもらえるよ直営店でお買い物をすると、この時期限定となるブラックショッパーでアイテムを受け取れます。オンラインストアでは、税込6000円以上の購入でブラックショッパーがもらえますよ。ちょっぴりレアな、ブラックショッパーをこの機会にぜひ手に入れてみてくださいね。「beautiful people」公式オンラインストアhttps://beautiful-people.jp/