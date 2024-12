イーロン・マスク氏が保有するAI企業・xAIはアメリカ・テネシー州メンフィスに独自のデータセンターを保有しています。地元のグレーター・メンフィス商工会議所は2024年12月4日に、xAIがデータセンターを拡張することを計画中であることを明らかにしました。xAI Memphis Announces Expansion Of Supercomputer with Addition Of Tech Companies In Digital Delta - Greater Memphis Chamber

https://memphischamber.com/blog/general/xai-memphis-announces-expansion-of-supercomputer-with-addition-of-tech-companies-in-digital-delta/Musk's xAI plans massive expansion of AI supercomputer in Memphis | Reutershttps://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/musks-xai-plans-massive-expansion-ai-supercomputer-memphis-2024-12-04/SEC FORM Dhttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2002695/000200269524000003/xslFormDX01/primary_doc.xmlElon Musk's xAI lands $6B in new cash to fuel AI ambitions | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/12/05/elon-musks-xai-lands-billions-in-new-cash-to-fuel-ai-ambitions/xAIのデータセンターでは「Grok」などのAIモデルをトレーニングするためのスーパーコンピューター「Colossus」が2024年9月から稼働しています。ColossusはNVIDIA製の高性能AI処理チップ「H100」を10万台搭載しており、マスク氏は稼働開始時に「数カ月以内にAI処理チップの数を20万台に倍増させる」と述べて規模拡大への意欲を示していましたイーロン・マスクのAI企業「xAI」がNVIDIA H100を10万台搭載したAI学習クラスタ「Colossus」を稼働開始、数カ月以内に「H100を20万台搭載したAI学習クラスタ」も完成予定 - GIGAZINE2024年12月4日にグレーター・メンフィス商工会議所で行われた年次会長会議にて、xAIはColossusのさらなる拡張計画を明らかにしました。xAIによると、将来的にColossusには最低100万台のAI処理チップが組み込まれる予定とのこと。グレーター・メンフィス商工会議所の会長兼CEOであるテッド・タウンゼント氏は「2024年6月頃にxAIがメンフィスをColossusの本拠地にすると発表したとき、私たちにとって歴史的な瞬間と認識しました。メンフィスは、xAIが成長し繁栄するために必要なパワーとスピードを提供してきただけでなく、NVIDIAやDell、Supermicroなど他の企業も呼び込むことができました」と述べています。xAIによる大規模な取り組みを促進するために、グレーター・メンフィス商工会議所はタウンゼント氏自身が率いるxAI特殊作戦チームを設立しました。このチームは、xAIに24時間体制でのコンシェルジュサービスを提供するほか、グローバルビジネス開発担当シニアバイスプレジデントのトロイ・パークス氏が主導して、xAIによるデータセンター拡大計画のシームレスな実行を手助けします。一方で、一部の活動家や議員からはxAIによるデータセンターの拡大計画に対する環境への問題が指摘されており、2024年8月に南部環境法センターはテネシー州の地元当局に対し、xAIが必要な許可を取得せずにスーパーコンピューターの電力源としてガスタービンを使用していないかに関する調査を求めています。なお、xAIは2024年12月5日に延べ97人の投資家から合計60億ドル(約9000億円)の資金を調達したことを発表しています。資金調達後のxAIの企業価値は500億ドル(7兆5000億円)を超える見通しで、AI業界におけるxAIの競争力が高まりつつあることが報じられました。