マクドナルドのお子さま向けメニュー「ハッピーセット」に、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のおもちゃが登場。

飾って楽しめるマスコットやゲームなど、ひみつのおもちゃを含む全10種類がラインナップされます☆

マクドナルド ハッピーセット「すみっコぐらし」

販売期間:

第1弾 2024年12月13日(金)〜12月26日(木)

第2弾 2024年12月27日(金)〜2025年1月9日(木)

第3弾 2025年1月10日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全10種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:8種+ひみつのおもちゃ2種 全10種

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドのハッピーセットに2024年12月13日から「すみっコぐらし」のおもちゃが登場。

クリスマスやお正月にみんなで遊べる、「すみっコ」たちのまん丸フォルムがかわいいおもちゃ8種類と、ひみつもおもちゃ2種類の全10種類が展開されます!

第1弾はメッセージカード付きの布製マスコット4種類と、ひみつのおもちゃ1種類。

リボンの部分がポケットになったマスコットにはメッセージカード入れられ、飾ったり、お友だちにプレゼントしたりできます。

第2弾は、冬休みに家族やお友達と遊べるカードゲームが入った、キャラクター型のケース付きおもちゃが登場。

複数のケースを集めると、縦に積み上げて「すみっコタワー」を作って遊ぶこともできます☆

第1弾

販売期間:2024年12月13日(金)〜12月26日(木)

「すみっコぐらし」のおもちゃ第1弾は、メッセージカード付きの布製マスコット4種類と、ひみつのおもちゃ1種類が登場。

マスコットは表と裏で2種類のデザインを楽しめ、ポケットになっているリボン部分には、付属のメッセージカードを入れられます。

クリスマスツリーに飾るオーナメントとして飾ったり、バックに付けたりして楽しむほか、メッセージを添えたプレゼントにもできるおもちゃです!

しろくま

プレゼントを持った「しろくま」の、布製マスコット。

コロンとした丸いフォルムがかわいらしく、裏面は「ふろしき」や「ほこり」も一緒のイラストです☆

ねこ

あったか冬コーデがかわいい「ねこ」

裏面は「ざっそう」と一緒にいるデザインで、飾ったり持ち物に取り付けたりして楽しめます!

ぺんぎん?

帽子やステッキを身につけ、クリスマスを楽しんでいるような「ぺんぎん?」

「たぴおか」と寄り添うような裏面のイラストにも注目です☆

とかげ

マフラーを巻いてにっこり笑顔の「とかげ」

ほっこりした様子の裏面デザインにも和みます!

第2弾

販売期間:2024年12月27日(金)〜2025年1月9日(木)

2024年12月27日から登場する「すみっコぐらし」のおもちゃ第2弾には、みんなで遊べるゲームが登場。

キャラクターの形をしたケースに入っており、集めて立てに積み上げれば「すみっコタワー」を作ることも可能です。

また、ひみつのおもちゃも1種類登場します☆

しろくま 絵あわせカードゲーム

12枚のカードがセットになった「しろくま 絵あわせカードゲーム」

同じペアを作って遊ぶゲームが楽しめます!

ねこ なまえカルタ

「ねこ」のケースに入ったおもちゃは、12枚のカードがセットになったカルタ。

カードの表には「すみっコぐらし」のキャラクターたちが描かれ、裏面はすべて「ねこ」のデザインです☆

とんかつ じゃんけんゲーム

「グー」「チョキ」「パー」のイラストが描かれた12枚のカードで遊ぶじゃんけんゲーム。

「とんかつ」デザインのケースは、仲良しの「ミニっコ」である「えびふらいのしっぽ」も一緒です!

とかげ ○×ゲーム

「とかげ」のおもちゃは、○と×の持ち札をシートに並べ、縦・横・斜めのいずれかに揃えたら勝ちとなる○×ゲーム。

札を置くシートは、塗り絵として遊ぶこともできます☆

クリスマスやお正月に楽しめる、可愛い「すみっコぐらし」のおもちゃが登場。

マクドナルドのハッピーセット「すみっコぐらし」は、2024年12月13日より販売です!

冬の遊びを一緒に楽しめる!マクドナルド ハッピーセット「おさるのジョージ」 冬の遊びを一緒に楽しめる!マクドナルド ハッピーセット「おさるのジョージ」 続きを見る

銭天堂シリーズの書き下ろし絵本と恐竜のミニ図鑑!マクドナルド「ほんのハッピーセット」 銭天堂シリーズの書き下ろし絵本と恐竜のミニ図鑑!マクドナルド「ほんのハッピーセット」 続きを見る

© 2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※各おもちゃは数量に限りがあり、なくなり次第終了

※どれがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入は遠慮ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマスやお正月に遊べるおもちゃ!マクドナルド ハッピーセット「すみっコぐらし」 appeared first on Dtimes.