2024年内で活動休止するNulbarichが、12月5日に東京・日本武道館で活動休止前の最後のライブ<CLOSE A CHAPTER>を行った。また本公演で、12月11日にニューアルバム『CLOSE A CHAPTER』をリリースすることをサプライズで発表した。2016年の結成以降、「それぞれのペースで楽しみながら、少しずつ歩みを進めていけたらそれでいい。」という前向きなメッセージとスタンスを貫いてきたNulbarich。デビューして僅か2年で日本武道館公演、2019年にはさいたまスーパーアリーナでのワンマンライブを開催し、見事に成功を収めた。音楽的にもバンドの在り方としても、自然体のまま第一線を走り続けてきたが、今年2月、メンバーとスタッフで幾度も話し合いを重ねた結果として、バンドとして万全の体制で次の目標に向かうため、そしてNulbarichとしてのクオリティを維持していくためにも一旦それぞれの道を歩むことを発表した。

ニューアルバム『CLOSE A CHAPTER』VICTOR ONLINE STOREALBUM特設サイト:https://nulbarich.com/feature/album_close_a_chapte■発売日:2024年12月11日・通常盤 [ CD ] NCS-10308 / ¥3,500 (tax out)https://victor-store.jp/item/100108・通常盤 [ CD ] (期間限定特典:JQ 直筆サイン入り・ジャケットステッカー付) VOSF-13589 / ¥3,500 (tax out)https://victor-store.jp/item/100110※対象ご予約期間:2024年12月5日(木) 21:00〜 12/10(火)20:59まで※本特典付き商品は12/11(水)より順次発送いたします。商品および特典は十分な数を用意いたしますが、予約数が特典の準備数を超えた時点で、それ以降ご予約いただいた方は、商品および特典ともに12月下旬の発送開始予定となります。予めご了承ください。また、これに該当する方は、メールもしくはマイページにてご案内いたします。※本商品は、お客様都合でのキャンセル・交換・返品はお断りさせていただきます。■発売日:2025 年3月26日(水)・VICTOR ONLINE STORE限定・完全受注生産セット [ CD+カセットテープ+ポータブルカセットプレイヤー ]VOSF-13588 / ¥11,500 (tax out)https://victor-store.jp/item/100109※本セットはVICTOR ONLINE STORE限定の受注生産商品となります。※受注期間:2024年12月5日(木)21:00〜2024年12月19日(木)23:59まで※本セットは、2025年3月26日(水)のお届けを予定しております。※本セットは、お客様都合でのキャンセル・交換・返品はお断りさせていただきます。■配信日:2024年12月11日https://jvcmusic.lnk.to/nulbarich_therollerskatingtour<CD収録内容>1. Opening -intro-2. Believe It3. 遊園4. Don’t Waste It On Me5. Words6. chapter xxx (demo)7. Neon Sign8. DAY (Sunny Remix)9. Mirror Maze10. Liberation11. Traffic Jam -skit-12. Lights Out feat. Jeremy Quartus<完全受注生産セット 内容>・CD・オリジナルポータブルカセットプレイヤー・カセットテープ (2024年12月5日に東京・日本武道館で行われたライブ「CLOSE A CHAPTER」のセットリストからメンバーがセレクトしたライブ音源を収録)

■2024年12月放送・配信予定・生中継!Nulbarich 『CLOSE A CHAPTER』 at NIPPON BUDOKAN 2024.12.0512月5日(木)午後6:30〜 [WOWOWライブ] [WOWOWオンデマンド]※WOWOWオンデマンドで1週間のアーカイブ配信あり■2025年1月放送・配信予定・Nulbarich Music Video CollectionNulbarichの歴代ミュージックビデオを一挙放送・Nulbarich -The Party is Over- at NIPPON BUDOKAN 2018.11.02 WOWOW edit ver.■2025年2月放送・配信予定・Nulbarich 『CLOSE A CHAPTER』 at NIPPON BUDOKAN 2024.12.05 WOWOW edit ver.JQ(Vo.)のインタビューを交えたスペシャルエディションをお届け■2025年3月放送・配信予定Nulbarich -A STORY- at SAITAMA SUPER ARENA 2019.12.01 WOWOW edit ver.詳しくは番組ホームページをご確認くださいhttps://www.wowow.co.jp/music/nulbarich/