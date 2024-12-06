■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3807) フィスコ　　　 東証グロース
(6656) インスペック　 東証スタンダード
(6185) ＳＭＮ　　　　 東証スタンダード
(3563) Ｆ＆ＬＣ　　　 東証プライム
(9327) イーロジット　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6920) レーザーテク　 東証プライム
(5726) 大阪チタ　　　 東証プライム
(6249) ＧＣジョイコ　 東証スタンダード
(6592) マブチ　　　　 東証プライム
(2760) 東エレデバ　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS