＜個人投資家の予想＞ 12月06日 12時 ＜個人投資家の予想＞ 12月06日 12時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3807) フィスコ 東証グロース

(6656) インスペック 東証スタンダード

(6185) ＳＭＮ 東証スタンダード

(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム

(9327) イーロジット 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6920) レーザーテク 東証プライム

(5726) 大阪チタ 東証プライム

(6249) ＧＣジョイコ 東証スタンダード

(6592) マブチ 東証プライム

(2760) 東エレデバ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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