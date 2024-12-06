＜個人投資家の予想＞ 12月06日 12時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3807) フィスコ 東証グロース
(6656) インスペック 東証スタンダード
(6185) ＳＭＮ 東証スタンダード
(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム
(9327) イーロジット 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6920) レーザーテク 東証プライム
(5726) 大阪チタ 東証プライム
(6249) ＧＣジョイコ 東証スタンダード
(6592) マブチ 東証プライム
(2760) 東エレデバ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3807) フィスコ 東証グロース
(6656) インスペック 東証スタンダード
(6185) ＳＭＮ 東証スタンダード
(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム
(9327) イーロジット 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6920) レーザーテク 東証プライム
(5726) 大阪チタ 東証プライム
(6249) ＧＣジョイコ 東証スタンダード
(6592) マブチ 東証プライム
(2760) 東エレデバ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS