マクドナルドのお子さま向けメニュー「ハッピーセット」に「おさるのジョージ」のおもちゃが登場。

8種類のおもちゃに加えて、2種類のひみつのおもちゃも登場し、「ジョージ」と一種に冬の遊びを楽しめます☆

マクドナルド ハッピーセット「おさるのジョージ」

販売期間:

第1弾 2024年12月13日(金)〜12月26日(木)

第2弾 2024年12月27日(金)〜2025年1月9日(木)

第3弾 2025年1月10日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全10種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:8種+ひみつのおもちゃ2種 全10種

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの「ハッピーセット」のおもちゃに「おさるのジョージ」が登場。

好奇心旺盛な「ジョージ」をモデルにした8種類と、ひみつのおもちゃ2種類の全10種類が展開されます!

第1弾のおもちゃには「ジョージ」と一緒に、冬の遊びを楽しめるおもちゃがラインナップ。

スキー板を履いた「ジョージ」が飛び出す「とびだせ!ジョージのスキー」や、そりに乗っている「ジョージのそりあそび」などから1つがもらえます。

第2弾のおもちゃは、お風呂でも遊べるおもちゃが登場。

釣り遊びができる「ジョージのつりあそび」や、お風呂の縁にひっかけてウォータスライダーができる「ジョージのゆきやまスライダー」などで遊べます☆

第1弾

販売期間:2024年12月13日(金)〜12月26日(木)

2024年12月13日から登場する第1弾のおもちゃは、ソリやスケート、スキーなど冬の遊びがモチーフ。

ソリ遊びやスキーを楽しむ「ジョージ」のおもちゃは、距離を競って遊ぶことも可能です。

プレゼントを乗せた列車のおもちゃもあり、クリスマスシーズンを感じられるラインナップになっています☆

ジョージのそりあそび

プラスチック製のそりに「ジョージ」を差し込み、そり遊びをする姿をモチーフにしたおもちゃ。

そりの下にはローラーがついており、そりの後ろを押し下げると「ジョージ」が前に進みます。

くるくる!ジョージのスケート遊び

コートとスケート靴を身につけ、スケート遊びの準備万端な「ジョージ」と、氷のベースが付いたおもちゃ。

「ジョージ」を氷の上に置いて手で回転させると、くるくるスケートをする様子が楽しめます☆

とびだせ!ジョージのスキー

スノーウエアを着て、スキーをする「ジョージ」も、ハッピーセットのおもちゃに登場。

スキー板に貼るステッカーが付いており、スキーの板の後ろを押すと、「ジョージ」が出発します!

ジョージのクリスマスれっしゃ

「ジョージのクリスマスれっしゃ」は、列車の下にローラーがついており、自由に走らせて遊べるおもちゃ。

「ジョージ」とプレゼントのピースは取り外しでき、列車に貼るステッカーが付いています☆

第2弾

販売期間:2024年12月27日(金)〜2025年1月9日(木)

2024年12月27日から販売の第2弾には、お風呂遊びにもぴったりなジョーロや船、釣りをモチーフにしたおもちゃも登場。

雪遊びや雪山をイメージしたおもちゃで、「おさるのジョージ」の物語を想像しながら、冬らしい遊びのごっこ体験ができます。

ジョージとゆきだるまジョーロ

雪だるまの上部から水を入れ、傾けると口から水が出る「ジョージとゆきだるまジョーロ」

かわいいデザインで、お風呂で遊ぶのにぴったりなおもちゃです!

ふなのりジョージ

「ふなのりジョージ」は、「ジョージ」と船がセットのおもちゃ。

「ジョージ」が倒れないようにボートに乗せ、浴槽などに浮かせれば、一緒にバスタイムを楽しめます☆

ジョージのゆきやまスライダー

雪山を滑って遊ぶ「ジョージ」を再現。

「ジョージ」を雪山の上部にセットし、スロープに水を流すと、「ジョージ」が滑り出します!

ジョージのつりあそび

釣竿を使って、「ジョージ」と一緒に釣り遊び体験。

魚などの付属のフレームを水に浮かべ、釣り竿に引っかけて釣り上げて遊びます☆

「ジョージ」と一緒に、氷や雪を楽しむ冬遊びをイメージしたおもちゃが登場。

マクドナルドのハッピーセット「おさるのジョージ」は、2024年12月13日より発売です!

© & ® UCS LLC and HC LLC

※各おもちゃは数量に限りがあり、なくなり次第終了

※どれがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入は遠慮ください

