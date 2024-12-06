À¸ÅÌ¤¬¥Á¥ï¥ï¤òËâ²þÂ¤¡¢NHK¡Öµ»½Ñ¼ÔÍÜÀ®³Ø¹»¡×¡£6ÆüÌë¤ÎÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤Ï¡ÈS¥Ëー¡É
(c)NHK
NHK¤Ï¡¢Ä¶°ìÎ®¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬²ÈÅÅ¤ª¤â¤Á¤ã¤ò²øÊª¥Þ¥·¥ó¤Ë²þÂ¤¤¹¤ë¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡×¤«¤é³Ø¤Ö¡Öµ»½Ñ¼ÔÍÜÀ®³Ø¹»¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤ò¡¢12·î6Æü¤«¤éE¥Æ¥ì¤Ç4½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£6Æü22»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¤Ç¾¡¤Ä¡ØÁö¤ê¡Ù～¥Í¥³¤Á¤ã¤óÍî²¼25mÁö～¡×¤ÈÂê¤·¡¢S¥Ëー¤«¤éÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤ò·Þ¤¨¡¢À¸ÅÌ¤¬¥Á¥ï¥ï¤ÎËâ²þÂ¤¤ËÄ©¤à¡£
º£Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡¢µ»½Ñ¼ÔÍÜÀ®³Ø¹»¡¦Âè2ÃÆ¤ÎºÆÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡×¤Ç¤ÎÆñ²ò¤Ê¤ªÂê¤Ë¡¢Ä¶°ìÎ®¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÆ®¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ÍÜÀ®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¶µ´±¤Î²¼¡¢Ìë²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥¹ー¥Ñーµ»½Ñ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·±üµÁ¡¢¤½¤·¤Æ¡£¿ÍÀ¸¤ËÌòÎ©¤Ä¡ÈÈëÌ©¡É¤ò³Ø¤Ö¡£
ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦12·î6Æü(¶â)¡¡NHK E¥Æ¥ì¡¡22»þ30Ê¬～23»þ
¡¦12·î13Æü(¶â)¡¡NHK E¥Æ¥ì¡¡0»þ～0»þ30Ê¬
(c)NHK