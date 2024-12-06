¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤³¤ì¤ÏÂç´îÍø¡© ¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï²Ä¤Ê¤Î¤«¡©¡¿¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡
¡Ø¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸Å²ìµÚ»Ò/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û¡¡¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î¸Å²ìµÚ»Ò¤µ¤ó¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¦¤Þ¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡© ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¼«Ê¬¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÀÚ¼Â¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°ìÀ¸ÌÂ¤¦¡ÖÌä¤¤¡×¤ËÄ©¤ó¤À120Æü¤ò¡¢Ç»¸ü¤«¤Ä·Ú²÷¤ËÉÁ¤¤¤¿¼«Ê¬´Ñ»¡ËÁ¸±¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡×¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤ä¡¢¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤¤Ê¤ê¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡×¤È¤Ï¡¢
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤È¡¢Ã¯¤«¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤À¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡¢¤Ç¤â¡¢Ê¹¤«¤ì¤ÆÅú¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡×¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î²Ï¤ÏÄ¹¤é¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤«¤Ë¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Âç´îÍø¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¤Ä¤¤´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Âç´îÍø¤À¤È¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤ËÇº¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½Ï¹Í¤è¤ê¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂ¨Åú¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¸«¤é¤ì¤¿¤¤¤«¤Î·×»»¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤òÅú¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ÁÌä¼Ô¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¡£
¡¡¤È¤Æ¤â¤à¤º¤«¤·¤¤¡£
¡¡»ä¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡×¤ò45ºÐ¤È¤¤¤¦°ú¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âµ¬Äê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤È¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤È3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ï¤è¤É¤ß¤Ê¤¯Æ²¡¹¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤À¤«¤é¡Ê¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢Ì¼¤Î¹¥Êª¤Ï¥¿¥³¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢Â©»Ò¤Î¹¥Êª¤Ï°É¿ÎÆ¦Éå¤À¡Ë¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÄ¶¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤À¡£
¡¡¤³¤È¤òÆñ²ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¿©¤ÙÊª¡×¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ë±óÂ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ï300±ß¤Þ¤Ç¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¾®³ØÀ¸¤¬ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Ë¸½Â¸¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Ê¹¤¤¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ»ä¤Ïº£¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê²ÌÊª¤«¤Ä·Ú¿©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡£¥È¥Þ¥È¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ËÆ¦Éå¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤ÇÅú¤¨¤Æ²óÅú¤È¤·¤Æ¤Î¿Ä¤ò¿©¤¨¤ë¤«¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤«¡£ËÜÍèÅª¤Ë¤Ï¿©»ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¸ÂÄê¤·¤ÆÅú¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ»ä¤¬¶ìÎ¸¤·¤Æ¤â¤ó¤É¤ê¤òÂÇ¤Ä²£¤Ç¡¢¤¢¤ëÍ§¿Í¤ÏÃ¯¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¡Ö¤¹¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ê¤«!?
¡¡¤½¤ì¡¢Ì£¤¸¤ã¤ó¡ª
¡¡¤Þ¤¿¤¢¤ëÍ§¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¤ËÂ¨Åú¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Î¶ñ¤Î!?
¡¡Èà¤é¤Ë¤Ïíõ½ä¤¬¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¹¥¤¡¢¤½¤¦Åú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤¦·è¤á¤Æ¡¢¤¦¤·¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ñ¥ÁÖ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ»ä¤Ï¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¡Ö´³¤·¤¢¤ó¤º¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÊìÊý¤ÎÁÄÊì¤¬¤è¤¯¼Â²È¤ËÁ÷¤ë²ÙÊª¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢ÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Çµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿©¥Ñ¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ä«¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë1¶Ô¤Þ¤ë¤´¤È¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¡ª¡¡¤È¤Ò¤é¤á¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¿©¥Ñ¥ó¤ò¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡»¡»Ä®¤Î¢¥¢¥¤Î¿©¥Ñ¥ó¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡¡¤¢¤ì¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¤Û¤¬¤é¤«¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇä¤é¤ì¤ëÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¿©¥Ñ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÃÊÁ¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤¦¤Æ¤¤¿©¥Ñ¥ó¹¥¤¤ÏÌ¾¾è¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ì»þ´ü¡¢°µÎÏÆé¤Ç¤¢¤ó¤³¤ò¿æ¤¯¤Î¤Ë¶Å¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£´Å¤µ¤¬Ä´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ì¤À¤í¤¦¤È¡¢¤¢¤ó¤³¤Ç¤¹¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤¢¤ó¤³¤³¤½¹¥Êª¤Ç¤¹¤È¤Õ¤ì²ó¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤ë¤Î¤ÏÁá¤¯¡¢¤½¤Î¤¦¤¨°µÎÏÆé¤â²õ¤ì¤Æ°ìÀÚºî¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤³¤â¤À¤á¤À¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡·ë¶É¤Õ¤ê¤À¤·¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢ÏÇ¤¦¡£
¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤¬À¤¤ËÂ¿¤¹¤®¤ë¡£Ìµ¸Â¤Ë¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¿·Á¯¤Ë¿©¤ÎË¤«¤µ¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÌîºÚ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²ÌÊª¤â¤Ô¤Ã¤«¤Ô¤«¤À¡£¤ªÆù¤ä¤ªµû¤Ë¤ÏÍê¤â¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡£ÆýÀ½ÉÊ¤ä¤ª²Û»Ò¤Ï¿Í¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¥Ñ¥ó¤â¤ªÊÆ¤â¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡£¤µ¤é¤ËÁíºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤±¤ÐÇã¤Ã¤Æ²¹¤á¤ì¤Ð¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎÁÍý¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°ß¤¬¤æ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤«¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤·¤¿Å¹Æâ¤¬·Ö¸÷Åô¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨ÍÛµ¤¤Ê²»³Ú¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½áÂô¤Ë¿©¤ÙÊª¤¬ÊÂ¤Ö¤ó¤À¤«¤é»ä¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê´¶Æ°¤·¡¢¤¸¤ó¤ï¤êÎÞ¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤½¤ó¤Ê¤è¤¦¤¹¤À¤·¡¢³¹¤òÊâ¤±¤Ð¾®¤µ¤Ê¾¦Å¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÇä¤é¤ó¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¿¿ÌëÃæ¤â³«¤±¤Æ²¹¤«¤¤¤â¤Î¤«¤éÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤Þ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢³Æ¼ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¸Ä¿Í¤Î¤ªÅ¹¤â¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤â¤·¤Î¤®¤ò¤±¤º¤Ã¤Æµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿ÎÁÍý¤òÃÍÃÊ¤Ë±þ¤¸¤¿ÁÇºà¤È¼ê´Ö¤Ç¾å¼ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡º£Æü¤Ó¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤¹Êý¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¤à¤·¤í´õ¾¯¤µ¤ËÄÁ½Å¤Î»×¤¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¼ê¤ËÍ¾¤Ã¤ÆÈ¾ÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¤¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤âµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ê¤½¤¦¤Ë¤¹¤é¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ä¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤È·è¤á¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¡ÖDD¡ÊÃ¯¤Ç¤âÂç¹¥¤¡Ë¡×¤À¤È¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤òÂº¤Ö¡ÖÈ¢¿ä¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤½¡¢¿©¤ÙÊªÁ´ÂÎ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡×¡£¿ø¤ï¤Ã¤¿ÌÜ¤Ç¤½¤¦¸ø¸À¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¹Ô¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¡¢ºòº£¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤¢¤¨¤Æ¸þ¤¹ç¤ï¤ºÊü¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÙ¹¤Í¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç»ä¤Ï¤â¤º¤¯¿Ý¤¬¤ä¤ä¶ì¼ê¤Ç¡¢¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤·¿©¤Ù¤ì¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤â´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤ÆÇã¤Ã¤¿¤êÃíÊ¸¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀèÆüÆþ¤Ã¤¿µï¼ò²°¤¬¡¢ÎÁÍý¤Ï¤ª¤Þ¤«¤»¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤â¤º¤¯¿Ý¤¬¤¢¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¶öÁ³¡¢ÆÍ¤½Ð¤·¤Ë¤â¤º¤¯¿Ý¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤Î¡¢¤¤å¤¦¤ê¤ò¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÇÏÂ¤¨¤¿¥é¥¤¥¿¤ËÂå¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥¤¥¿¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µï¼ò²°¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¤Î¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¡¢¤â¤º¤¯¿Ý¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤Ã¤È¤·¤¿¡£¤â¤º¤¯¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤··èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿º£¡¢»ä¤Ï¼ÂÍø¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Îã¤Î¤¹¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÍ§¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤ÙÊª¾ðÊó¤¬¤Ä¤Í¤Å¤Í¼þ°Ï¤«¤é½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¹¥¤¤ÎÍ§¿Í¤Ïº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤è¤¯Ì¾Å¹¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ËÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤Ã¤Ñ¤êÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤Ä¤±¤¿¤¤¡£
¡¡»ä¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤¤Ã¤È¡¢¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¡£