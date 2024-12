【サンリオキャラクターズ ちこくダッシュ!】12月上旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ ちこくダッシュ!」を12月上旬に発売する。価格は1回300円。

“パンをくわえて遅刻遅刻~!!”という、マンガの「あるある」ポーズをテーマにした「ちこくダッシュ!」シリーズにサンリオキャラクターズが登場。単体で飾るだけでなく、複数集めて組み合わせて楽しむこともできる。ラインナップは、ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、ポムポムプリンの全4種。ダッシュする姿を表現したもくもくパーツにはクリアパーツが採用されている。

ハローキティ

マイメロディ

シナモロール

ポムポムプリン

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M