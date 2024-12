【ハッピーセット「すみっコぐらし」】第1弾:12月13日~12月26日第2弾:12月27日~2025年1月9日第3弾:2025年1月10日~価格: 490円~520円(税込)

日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「すみっコぐらし」を12月13日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は490円(税込)より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「マリオカート」に続いて、今月は新たなハッピーセット「おさるのジョージ」と「すみっコぐらし」が登場する。今回はいつも通り2シリーズ同時展開となっており、第1弾は12月13日から12月26日まで、第2弾は12月27日から2025年1月9日まで展開され、それぞれ各弾4種類+ひもつのおもちゃ1種類の合計10種類が用意されている。また、2025年1月10日からは第3弾として、全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた!」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「すみっコぐらし」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことできたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

「ハッピーセット」シリーズ 関連記事

本稿でご紹介するハッピーセット「すみっコぐらし」は、部屋の隅っこが大好きな日本人向けに動物などかわいらしいキャラクターたちを描いた作品だ。ハッピーセットとしても久しぶりの登場となるので、待ちに待っていたというファンの方も多いのではないだろうか?

今回はクリスマスやお正月といったホリデーシーズンに、友達や家族と一緒に楽しめるようなおもちゃが取り揃えられている。しろくまやねこ、ぺんぎん?、とかげ、とんかつといったおなじみのキャラクターたちがモチーフになっており、単純に集めるだけでも楽しい気分にさせてくれるものになっている。

いずれのおもちゃも飾って楽しめるようなものとなっており、クリスマスツリーなどと一緒に飾り付けたり、あるいは普段使っている机の上に置いても目立つ存在となってくれそうだ。特に第2弾では、フィギュア的な要素に加えてゲームも遊べるようになっているため、楽しさも倍増するような作りになっているところが魅力である。

なお、同時展開されるハッピーセット「おさるのジョージ」に関しては、別稿にて紹介しているのでそちらも合わせてご覧頂きたい。

今回のおもちゃは箱で提供される。箱には冬支度をした装いのキャラクターたちが可愛く描かれている

ホリデーシーズンにぴったりなおもちゃが登場

今回のハッピーセット「すみっコぐらし」では、第1弾と第2弾合わせて合計10種類のおもちゃが展開される。第1弾と第2弾それぞれで、ひみつのおもちゃが含まれているところがポイントだ。

第1弾では、「しろくま」、「ねこ」、「ぺんぎん?」、「とかげ」に加えて、ひみつのおもちゃ1種類を含む合計5種類が登場する。

それに続く第2弾では、「しろくま 絵あわせカードゲーム」、「とんかつ じゃんけんゲーム」、「ねこ なまえカルタ」、「とかげ ○×ゲーム」に加えて、こちらもひみつのおもちゃ1種類を含む合計5種類がラインナップされている。ちなみに、今回はおもちゃ袋ではなく箱に入れられた形になっており、第1弾がピンク色で第2弾は青色だ。第2弾の箱の方が、若干小さめのサイズになっているところもポイントである。

こちらが第1弾(12月13日~12月26日)のハッピーセット「すみっコぐらし」に登場するおもちゃ、写真左から「しろくま」、「ねこ」、「ぺんぎん?」、「とかげ」

こちらが第2弾(12月27日~2025年1月9日)のハッピーセット「すみっコぐらし」に登場するおもちゃ。写真左から「しろくま 絵あわせカードゲーム」、「とんかつ じゃんけんゲーム」、「ねこ なまえカルタ」、「とかげ ○×ゲーム」

こちらが今回のおもちゃ袋ならぬおもちゃ箱。青色が第1弾、赤色が第2弾だ

日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「すみっコぐらし」には「図形・空間の認識、社会性・感情、想像力」がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。第1弾では、クリスマスツリーなどに飾っておけるようなメッセージカード付きのおもちゃが登場するが、カードにメッセージを書き込んで友達や家族に贈る遊びは、人とのやりとりをする社会性を育んでくれる。

第2弾では、キャラクターの形をしたケースの中に○×ゲームや絵合わせ、かるたなどが入っているが、こうしたゲームのルールを理解することで、理論性を育んでくれる。また、一緒に遊ぶ相手と自分の絵札の位置関係を把握することで、空間認識の能力も高めてくれるのだ。

ちなみに、第2弾に登場するおもちゃは、複数個集めることで縦に積み上げていくといった遊びもできる。自分なりにおもちゃを利用して、新しい遊びを考えるというのも子どもたちの想像力を大きく伸ばしてくれそうである。

今回は、それぞれの箱にもキャラクターの名前や遊び方が記載されている

同じキャラクターがモチーフでも、第1弾と第2弾では全く異なる遊びが楽しめる

第2弾のおもちゃは、複数集めることで縦に重ねて遊ぶこともできる

(C) 2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。

※どれがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。