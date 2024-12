HAL-CA(g,vo)、MIYU(b)、MIO(dr)から成る若き実力派3ピースメタルバンド・ASTERISM。話題の最新作『PLANET OF METAL』を携え、アメリカ・ロサンゼルスから始まったツアーのファイナル「ASTERISM Live Tour 2024 -PLANET OF METAL- in Tokyo」を11月29日(金)、東京・代官山UNITにてを開催した。

今回のツアーは、世界で活躍する人気イラストレーター・漫画家のAcky BrightとのCollaboration MUSIC BOOK『PLANET OF METAL』の収録曲中心に構成されており、ASTERISMが楽曲で表現したという「6体のモンスターとのバトルの模様」をAckyが描いたイラストを駆使した映像を織り交ぜながらライブで体現するという、前代未聞のコンセプチュアルな内容で実施された。その千秋楽となる東京公演には、老若男女の満員のオーディエンスが集結。ステージに登場した3人が同作のタイトル曲「Planet Of Metal」でラウドかつテクニカルな演奏を全力で披露すると、その華麗で圧倒的なプレイに会場は大歓声に包まれる。その後も「Gunfire」「BLAZE」と歴代キラーチューンを惜しみなく畳み掛け、弱冠12歳〜15歳の頃からインストゥルメンタルメタルバンドとしてキャリアをスタートさせた者達の矜持を感じさせる、誰もがその一音一挙手一投足に釘付けとなるパフォーマンスを繰り広げてみせた。「待ってたぜ、東京! 11月の頭から始まったツアー。初日がLAで、地元の福岡、大阪、そして、今日が東京、ツアーファイナルです! いちばん盛り上げていきたいと思います。どうぞ最後までよろしくお願いします!(HAL-CA)」「無事にツアーファイナルを迎えられて本当に嬉しいです。今日は感謝の気持ちを音に込めていきたいと思います!(MIYU)」そして、ライブはいよいよAcky Brightが生み出した6体のモンスターたちとの対決へ。スクリーンに映し出される大迫力のイラストレーションを背景に「THE DRAGON」「THE NINJA」「THE SQUID」、MIOの轟音ドラムソロや多種多様な新旧メタルナンバーも織り交ぜながら「THE ZOMBIE」「THE ROBOT」との壮絶なバトルを展開していく。メロディックスピードメタルやプログレ、フュージョン、ミクスチャーロック、ジャズの要素を感じさせるプレイまであらゆる手法を駆使しながら、ドラゴンや忍者、大王イカ、ゾンビの群れ、ロボットとの命懸けの戦いをイマジネーションさせるアクトは圧巻。生の音楽を体感しながら、まるでアニメやロールプレイングゲームの世界に飛び込んでしまった感覚をここまで純度高く味わえるステージは珍しい。MCで「22歳になりました」とHAL-CAが照れながら語っていたが、若い3人(MIYUは22歳、MIOは25歳)が技術はもちろん、これほどの表現力をもってメタルを体現している事実は、今後のメタルシーンの発展において大きな財産と言えるだろう。HAL-CA(Photo by kazuyakohsaka)MIYU(Photo by kazuyakohsaka)MIO(Photo by kazuyakohsaka)そんな新時代のメタルアイコンに成り得るスター性も感じさせてくれたASTERISM。HAL-CAが「次のバトルで私たちのこの長かった戦いの旅も終わります。次の敵がラスボス。その敵を倒すことで、私たちのこの物語の完結となり、そして、さらなるステージへの幕開けになるかもしれません。ということで、いちばん強い敵との戦い、しかと見届けてください」と話すと、とんでもない高速ギタープレイから爆発的かつドラマティックなベースとドラムも響き渡り、そこにエモーショナルな歌声も重なって「THE TITAN」、ギリシャ神話にも登場する巨人との死闘を体現してみせ、そして、その最後の戦いに見事勝利し、拍手喝采に包まれながらライブ本編は幕を閉じた。しかし、熱狂状態にあるオーディエンスはすぐさまASTERISMの名を全力でコール。嬉々とした表情でステージに再登場した3人は、激しいドラム&ベースにピッキングハーモニクスも多用した突き抜けるようなギターで「Rising Moon」を楽しげに披露していく。そして、メンバー1人ずつツアーの感想を語っていくのだが、HAL-CAは感極まって「本当に、本当に……LAから東京までこんなたくさんの方に集まって頂けたことが本当に嬉しいです!」と涙を流しながらコメント。続くMIYUも「HAL-CAからもらい泣きじゃないけど、ウルっと来てしまった。本当に感謝しかないです。僕たちは11月でバンドを組んで10周年。3人でずっとやってこれたことがすごく嬉しいし、こうやってずっと頑張ってきて、こんなにいっぱいのお客さんに集まって頂いて、本当に嬉しいです!」と感謝の言葉を。そして、MIOが「俺からは一言。メタル見せてくれ」とお願いすると、客席が人差し指と小指を突き立てたメタルポーズで埋め尽くされた。ASTERISM(Photo by kazuyakohsaka)そんなハートフルなシーンを経て、ASTERISMからサプライズで重大発表が。なんとテレビアニメ『不遇職【鑑定士】が実は最強だった』(2025年1月9日(木)23:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAにて同時放送・配信開始)のオープニングテーマを担当することが決定した。そして、その楽曲「Crescendo」(2025年1月24日先行配信、3月5日CDリリース)がイチ早くライブ初披露された。HAL-CAのどこまでも伸びていくハイトーンボーカルから始まり、アニソンにもぴったりのメロディながら鳴っている音はギターもベースもドラムも正真正銘のメタルで、特に間奏はアニソンの常識を覆すスーパープレイの連続で、これが放送されたら音楽ファンからもアニメフリークからも絶賛されることは間違いないだろう。そして、「本当に今日は楽しかったです! またぜひライブに来て下さい! ありがとうございました、ASTERISMでしたー!」と感謝の言葉を述べ「ASTERISM Live Tour 2024 -PLANET OF METAL-」のオーラスに披露されたのは、3人のメタル愛を大爆発させた「METAL」。メタルの長い歴史を踏襲したような全編ハイライトの大傑作を全身全霊で歌い奏で、この日最大のスパークを生んでみせた。大歓声に包まれながら心底嬉しそうに満面の笑みでステージを去る3人。先ほどの涙からも感じたが、メタルと自分たちの音楽を愛してくれるファンが大好きで仕方ないこの純粋さこそ、ASTERISMの最大の魅力であり、原動力にもなっているのだろう。初のアニメタイアップも決まり、2025年はさらなるブレイクが期待される若き実力派3ピースメタルバンド・ASTERISM。ぜひ今後の動向にも注目してもらいたい。<リリース情報>ASTERISM「Crescendo」配信日:2025年1月24日CD発売日:2025年3月5日仕様:CD+Blu-ray Disc 2枚組価格:3800円(税込)CD収録内容:1. Crescendo2. Crescendo(Instrumental)3. Crescendo(Live ver)Blu-ray収録内容:アニメノンクレジット映像、ASTERISMライブダイジェスト映像特典:アニメ絵柄 三方背ケース公式サイト:https://asterism.asia/