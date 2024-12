【ハッピーセット「すみっコぐらし」】12月13日~約5週間 販売予定価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「すみっコぐらし」を12月13日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

ハッピーセット「すみっコぐらし」には、クリスマスやお正月に家族や友達みんなで楽しめる、まん丸としたかわいいフォルムのすみっコたちのおもちゃ8種とひみつもおもちゃ2種の全10種が登場。

第1弾は、表裏2種類のデザインが楽しめる、メッセージカード付きの布製マスコット4種。リボンの部分がポケットになっており、メッセージカードを入れられる。また、クリスマスツリーにオーナメントとして飾ったり、バッグなどにつけて楽しむこともできる。

第2弾には、みんなで楽しめるカードゲームが入ったキャラクター型ケース付きのおもちゃがラインナップする。

続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した8種のおもちゃ+ひみつのおもちゃ2種の全10種の中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

ハッピーセット「すみっコぐらし」

第1弾:12月13日(金)~12月26日(木)

メッセージカード付きの布製マスコット。表裏で2種類のデザインが楽しめて、クリスマスツリーにも飾れる。

しろくま

ねこ

ぺんぎん?

とかげ

第1弾のひみつのおもちゃ

第2弾:12月27日(金)~2025年1月9日(木)

キャラクター型のケースに、みんなで遊べるゲームが入っている。複数集めると縦に積み上げてすみっコタワーとして楽しむことができる。

しろくま 絵あわせカードゲーム

12枚のカードで、同じペアを作って遊ぶ絵合わせカードゲーム。

とんかつ じゃんけんゲーム

じゃんけんカードゲーム。12枚のカードの裏面には「グー」、「チョキ」、「パー」のイラストが描かれている。

ねこ なまえカルタ

12枚のカードのかるたゲーム。表にはすみっコぐらしのキャラクターのイラストが描かれており、裏面は全て「ねこ」のイラストになっている。

とかげ ○×ゲーム

○か×自分の持ち札を選び、持ち札が縦・横・斜め、いずれかでそろったら勝ちという○×ゲーム。札を置くシートは塗り絵としても遊べる。

第2弾のひみつのおもちゃ

第3弾:2025年1月10日(金)~

ハッピーセット「すみっコぐらし」第1弾・第2弾で登場した8種のおもちゃ+ひみつのおもちゃ2種の全10種からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

□マクドナルド公式ホームページ

発達のためのテーマについて

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

「なかよしの仲間をふやすメッセージとカード・ゲーム」

大好きなマスコットにメッセージカードを添えて、「だいすき!」、「またあそぼうね!」という言葉と気持ちを贈ることは、自分から積極的に家族や友達を仲間にする「社会性」を育みます。手紙を書くことのハードルは高いけれども、「すみっコぐらし」のマスコットの愛らしくてのどかな姿は、「言葉をプレゼントする遊び」を後押ししてくれます。家族や友達と一緒にカードゲームをするときは、まずはルールについてお話ししましょう。順番を守り、ルールを学び、勝ち負けを受け容れるカードゲームは、論理的に理解する力と社会的やりとりを育む遊びです。

【マクドナルド:今回の発達のためのテーマについて】

マスコットにメッセージを添えて家族や友達に贈る遊びは、人とやり取りをする社会性を育みます。すみっコぐらしのキャラクターのケースに入った、○×ゲームや絵合わせ、かるたなどの遊びは、遊びのルールを理解する論理性を育み、対戦相手と自分と絵札との位置関係を把握する空間認識も高めます。すみっコぐらしの物語を想像しながら遊びましょう。キャラクター型ケースは、複数集めると縦に積み上げてすみっコタワーとして楽しむことができます。

□「マクドナルドのおもちゃ開発の考え方」のページ

(C) 2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。