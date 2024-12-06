【新作ゲームやろうぜ！冬の特大キャンペーン】店舗：12月6日開店～2025年1月23日閉店通販：12月6日11時～2025年1月24日10時59分エントリー締切：2025年1月24日10時59分

サードウェーブは、全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて、「新作ゲームやろうぜ！冬の特大キャンペーン」を12月6日より開始した。

本キャンペーンでは期間中、ゲーミングPC「GALLERIA」（※新品のみ）を購入＆エントリーした人の中から抽選で600名に、「食」と「旅」のカタログギフトの他、GALLERIA オリジナルゲーミングデバイス、Riot Games ONE オリジナルグッズなどが当たる。エントリー締切は2025年1月24日10時59分。

「新作ゲームやろうぜ！冬の特大キャンペーン」概要

【期間】

通販：12月6日（金）11時～2025年1月24日（金）10時59分

店舗：12月6日（金）開店～2025年1月23日（木）閉店

【エントリー締切】

2025年1月24日（金）10時59分

【対象製品】

GALLERIA PC

※新品のみ

【賞品詳細（一部のみ）】

・ゲームも食事も妥協しない！選べる「食」のカタログギフト

・ゲームの疲れをリフレッシュ！選べる「旅」のカタログギフト

・GALLERIA オリジナルゲーミングマウス

・GALLERIA オリジナルゲーミングキーボード

・Riot Games ONE オリジナルロングTシャツ

※賞品は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【当選人数】

600名

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