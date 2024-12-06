ドスパラ、GALLERIA PC購入で賞品が当たる「新作ゲームやろうぜ！冬の特大キャンペーン」開催GALLERIA オリジナルゲーミングデバイスなどが抽選で600名に！
【新作ゲームやろうぜ！冬の特大キャンペーン】
店舗：12月6日開店～2025年1月23日閉店
通販：12月6日11時～2025年1月24日10時59分
エントリー締切：2025年1月24日10時59分
【期間】
【エントリー締切】
【対象製品】
【賞品詳細（一部のみ）】
【当選人数】
店舗：12月6日開店～2025年1月23日閉店
通販：12月6日11時～2025年1月24日10時59分
エントリー締切：2025年1月24日10時59分
サードウェーブは、全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて、「新作ゲームやろうぜ！冬の特大キャンペーン」を12月6日より開始した。
本キャンペーンでは期間中、ゲーミングPC「GALLERIA」（※新品のみ）を購入＆エントリーした人の中から抽選で600名に、「食」と「旅」のカタログギフトの他、GALLERIA オリジナルゲーミングデバイス、Riot Games ONE オリジナルグッズなどが当たる。エントリー締切は2025年1月24日10時59分。
「新作ゲームやろうぜ！冬の特大キャンペーン」概要
【期間】
通販：12月6日（金）11時～2025年1月24日（金）10時59分
店舗：12月6日（金）開店～2025年1月23日（木）閉店
【エントリー締切】
2025年1月24日（金）10時59分
【対象製品】
GALLERIA PC
※新品のみ
【賞品詳細（一部のみ）】
・ゲームも食事も妥協しない！選べる「食」のカタログギフト
・ゲームの疲れをリフレッシュ！選べる「旅」のカタログギフト
・GALLERIA オリジナルゲーミングマウス
・GALLERIA オリジナルゲーミングキーボード
・Riot Games ONE オリジナルロングTシャツ
※賞品は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
【当選人数】
600名
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