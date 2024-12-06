ビルボードジャパン2024年年間チャート発表！総合ソング首位はCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」

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■総合アルバムはSnow Man『RAYS』、アーティストはMrs. GREEN APPLE、ダウンロード・アルバムはNumber_iが首位獲得！

米国ビルボードおよびビルボードジャパンが、2024年の年間チャートの受賞楽曲・アーティストを発表した（集計期間：2023年11月27日～2024年11月24日／Global Japan Songs Excl. Japan他国別チャートは2023年11月24日～2024年11月21日）。

総合ソング・チャート【JAPAN Hot 100】では、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が総合首位を獲得。1月7日に配信がスタートした本曲は、TVアニメ『マッシュル -MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』のオープニング・テーマで、集計期間内に547,310,791回ストリーミング再生を記録。2位はシンガーソングライター、tuki.による「晩餐歌」、3位にはドラマ『Eye Love You』の主題歌であるOmoinotake「幾億光年」がチャートインした。

総合アルバム・チャート【Hot Albums】では、Snow Manの4thアルバム『RAYS』が首位を獲得。10月30日発売の本作は、集計期間内で累計1,183,100枚を売り上げて、CDセールス1位も記録した。以下、2位に米津玄師『LOST CORNER』、3位にSEVENTEEN『17 IS RIGHT HERE』が続く。

総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティスト・チャート【Artist 100】では、Mrs. GREEN APPLEが首位に。「ライラック」「ケセラセラ」など、計17曲が総合ソングトップ100以内に入った。2位には「水平線」「高嶺の花子さん」など計10曲が100位以内に入り、上半期より1ランクアップのback number、3位には今年4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェスティバル『コーチェラ・バレー・ミュージック＆アート・フェスティバル 2024』への出演が話題を呼んだYOASOBIが続く。

日本のアーティストの海外進出が進むなか、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」は、今回年間チャートとしては初公表となる、日本を除く世界200以上の国と地域で聴かれている日本の楽曲をランキング化した【Global Japan Songs Excl. Japan】を含む12冠を達成した。

ダウンロード数を集計したアルバム・チャート【Download Albums】ではNumber_i『No.O -ring-』、急上昇中のアーティストを抽出した新人チャート【HeatSeekers Songs】ではこっちのけんと「はいよろこんで」、“ニコニコ動画”上におけるVOCALOID曲（※）の人気を測るチャート【ニコニコ VOCALOID SONGS】では吉田夜世「オーバーライド」がそれぞれ首位を獲得した。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標。

なお、Billboard JAPAN.comでは、一部、受賞アーティストの独占インタビューを含む特集やニュース記事を随時公開。今年1年の音楽シーンの振り返りとして、こちらも要チェックだ。

【ビルボードジャパンチャートとは？】

米Billboardのメソッドに則り、ラジオオンエア回数、CDセールス、ストリーミング回数、ダウンロード数、動画再生、カラオケなど6種類のデータを集計・合算した総合音楽チャート。多様化する音楽マーケットの動向をリアルに反映し、“今、本当に聴かれている音楽”がわかるチャートを発信。

◆Billboard JAPAN Hot 100 2024年年間チャート結果

＜総合ソング・チャート＞

◇1位楽曲：「Bling-Bang-Bang-Born」アーティスト：CreepyNuts

全国推定売上枚数、ダウンロード回数、ラジオ放送回数、ストリーミング数、YouTubeの動画再生回数、カラオケ歌唱回数を元にした独自ポイントを合算した、米国でもBillboard音楽チャートの中心となるチャート

順位：曲名：アーティスト名

1：Bling-Bang-Bang-Born：CreepyNuts

2：晩餐歌：tuki.

3：幾億光年：Omoinotake

4：アイドル：YOASOBI

5：ライラック：Mrs.GREENAPPLE

6：ケセラセラ：Mrs.GREENAPPLE

7：唱：Ado

8：怪獣の花唄：Vaundy

9：青と夏：Mrs.GREENAPPLE

10：ダンスホール：Mrs.GREENAPPLE

◆Billboard JAPAN Hot Albums 2024年年間チャート結果

＜総合アルバム・チャート＞

◇1位タイトル：『RAYS』アーティスト：SnowMan

全国推定売上枚数とダウンロード数のデータを合算した総合アルバム・チャート

順位：タイトル名：アーティスト名

1：RAYS：SnowMan

2：LOSTCORNER：米津玄師

3：17ISRIGHTHERE：SEVENTEEN

4：THEVIBES：SixTONES

5：SPILLTHEFEELS：SEVENTEEN

6：No.I：Number_i

7：GIANT：StrayKids

8：No.O-ring-：Number_i

9：SCIENCEFICTION：宇多田ヒカル

10：+Alpha：なにわ男子

◆Billboard JAPAN Artist 100 2024年年間チャート結果

＜アーティスト・チャート＞

◇1位アーティスト：Mrs. GREEN APPLE

＜総合ソング・チャート＞と＜総合アルバム・チャート＞のポイントを合算したアーティスト・ランキング

順位：アーティスト名

1：Mrs. GREEN APPLE

2：back number

3：YOASOBI

4：Vaundy

5：Official髭男dism

6：Ado

7：Creepy Nuts

8：米津玄師

9：King Gnu

10：あいみょん

◆Billboard JAPAN Hot Animation 2024年年間チャート結果

＜総合アニメソング・チャート＞

◇1位楽曲：「Bling-Bang-Bang-Born」アーティスト：Creepy Nuts

Hot100からTVアニメ／映画のタイアップ楽曲と、アニメ声優による楽曲を抽出したアニメソング・チャート

◆Billboard JAPAN Download Songs 2024年年間チャート結果

＜ダウンロード・ソング・チャート＞

◇1位楽曲：「Bling-Bang-Bang-Born」アーティスト：Creepy Nuts

ダウンロード数を集計した楽曲チャート

◆Billboard JAPAN Download Albums 2024年年間チャート結果

＜ダウンロード・アルバム・チャート＞

◇1位タイトル：『No.O -ring-』アーティスト：Number_i

ダウンロード数を集計したアルバム・チャート

◆Billboard JAPAN Streaming Songs 2024年年間チャート結果

＜ストリーミング・ソング・チャート＞

◇1位楽曲：「Bling-Bang-Bang-Born」アーティスト：Creepy Nuts

ストリーミング数を集計した楽曲チャート

◆Billboard JAPAN Heatseekers Songs 2024年年間チャート結果

＜ヒートシーカーズ・ソング・チャート＞

◇1位楽曲：「はいよろこんで」アーティスト：こっちのけんと

Hot100を構成するデータのうち、ラジオ、ダウンロード、ストリーミング、週間動画再生数を集計し、その中から急上昇中のアーティストを抽出したチャート

◆Billboard JAPAN Top User Generated Songs 2024年年間チャート結果

＜ユーザー・ジェネレイテッド・ソング・チャート＞

◇1位楽曲：「Bling-Bang-Bang-Born」アーティスト：Creepy Nuts

YouTubeの再生数のうち、UGC（ユーザー生成コンテンツ）のみを集計したチャート

◆Billboard JAPAN Top Singles Sales 2024年年間チャート結果

＜シングル・セールス・チャート＞

◇1位タイトル：『LOVE TRIGGER／We’ll go together』アーティスト：Snow Man

初回盤や限定盤、通常盤などの商品分類上別商品となる売上推定枚数をタイトルごとに合算したシングル・セールス・チャート

◆Billboard JAPAN Top Albums Sales 2024年年間チャート結果

＜アルバム・セールス・チャート＞

◇1位タイトル：『RAYS』アーティスト：Snow Man

初回盤や限定盤、通常盤などの商品分類上別商品となる売上推定枚数をタイトルごとに合算したアルバム・セールス・チャート

◆TikTok2024年年間チャート結果

＜TikTokチャート＞

◇1位楽曲：「Bling-Bang-Bang-Born」アーティスト：Creepy Nuts

TikTok上における楽曲人気を測るチャート

◆ニコニコ VOCALOID SONGS 2024年年間チャート結果

＜ニコニコVOCALOIDSONGS＞

◇1位タイトル：「オーバーライド」アーティスト：吉田夜世

動画配信サービス“ニコニコ動画”上におけるVOCALOID曲（※）の人気を測るチャート

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標。

◆Global Japan Songs Excl. Japan 2024年年間チャート結果

＜Global Japan Songs Excl. Japan＞

◇1位楽曲：「Bling-Bang-Bang-Born」アーティスト：Creepy Nuts

日本の楽曲を対象に、Luminate Data LLCが集計した、日本を除く（excluding）世界200以上の国と地域の主要デジタル・プラットフォームの定額課金型（サブスクリプション）と広告支援型の公式ストリーミング、ダウンロードにそれぞれ比重をつけて算出し、ランク付けしたチャート

ビルボードジャパンチャートの詳細はこちら

https://www.billboard-japan.com/charts/