■「みなさんのおかげで受賞出来ました いつも本当にありがとね」(神宮寺勇太/Number_i)

【動画&画像多数】圧倒的オーラを放つNumber_iのフォーマルブラック衣装姿

Number_iの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太が「GQ MEN OF THE YEAR 2024」授賞式に登壇した。

「GQ MEN OF THE YEAR 2024」はメンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』による、ジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍を見せた人々を称えるアワード。Number_iは「ベスト・ミュージック・グループ」賞を受賞した。

『GQ JAPAN』の公式Instagramでは平野、神宮寺、岸がフォーマルブラックな衣装でレッドカーペットを歩く姿が公開。

黒髪をセンター分けにしたヘアスタイルで、白シャツに蝶ネクタイをしてブラックタキシードを着用した平野、ウェーブのかかった茶髪をふんわりセンター分けにしたヘアスタイルで、黒タートルネックにブラックスーツを着用し、パールのネックレスを合わせた神宮寺、金髪の前髪を下ろしたヘアスタイルで、白シャツにネクタイをしてブラックスーツを着用した岸が登場し、

レッドカーペットをゆっくり歩く姿や1人ひとりにクローズアップしたシーン、ファッションがよく見える全身ショットなどが披露された。

SNSでは「はー無理かっこいい」「フォーマルNumber_iにK.Oされた」「破壊力ヤバっ」「オーラすごい」「あまりのかっこよさと王者の風格にやられました」「かっこよすぎて頭クラクラする」「存在感が半端ない」「Number_iの正装姿は最強にカッコいい」「神々しい」など様々な反響が寄せられている。

またNumber_iの公式SNSでは3人が並んだオフショットが公開。

さらに平野、神宮寺、岸はそれぞれ自身のInstagramにてオフショットを公開した。

平野は「GQ MEN OF THE YEAR 2024 ベスト・ミュージックグループ賞を受賞させて頂きました ありがとうございました ルイ・ヴィトン(原文ではアカウントをメンション)の衣装も素敵な華を添えてくれました」と綴り、カメラ目線のバストアップショット(1枚目)、リングや時計が見える手元のアップ(2枚目)、ルイ・ヴィトンのリングの写真(3枚目)の全3枚の写真をアップ。

神宮寺は「GQ MEN OF THE YEAR 2024 ベスト・ミュージックグループ賞を受賞させて頂きました。みなさんのおかげで受賞出来ました いつも本当にありがとね」と綴り、「GQ MEN OF THE YEAR 2024」と書かれたパネル前に立つカメラ目線ショットをアップ。

そして岸は「GQ MEN OF THE YEAR 2024 楽しかったーーーです!!!!!!」と綴り、「GQ MEN OF THE YEAR 2024」と書かれたパネル前に立つカメラ目線ショット(1枚目)、パネルを指差した笑顔ショット(2枚目)の全2枚の写真をアップした。

なお、『GQ JAPAN』の公式Instagramでは記者会見の様子の一部も公開。平野、神宮寺、岸が「GQ MEN OF THE YEAR 2024の感想は?」「今年を漢字で表すと?」といった質問に答えている。ぜひこちらもチェックしよう。