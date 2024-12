堂本剛の想いが詰まった音楽フェス『ENDRECHERI MIX AND YOU FES』第2弾が開催決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■2025年2月24日(月・祝)にぴあアリーナMMで開催!

『ENDRECHERI MIX AND YOU FES』が、2025年2月24日、ぴあアリーナMMにて開催されることが決定した。

2023年3月からフジテレビでスタートした、.ENDRECHERI.こと堂本剛が築く独自の世界観をフルスロットルで届ける音楽番組『ENDRECHERI MIX AND YOU』は、FUNKに深く傾倒する.ENDRECHERI.の楽曲を圧巻の生演奏で届けるだけでなく、堂本剛の音楽観や人生観を深く掘り下げるトークコーナーや、在日ファンク、ハマ・オカモトなど、国内の凄腕ミュージシャンとの共演、SUGA(BTS)との対談、敬愛するジョージ・クリントンとの夢のセッションを実現させるなど、大きな話題と好評を博してきた。

そして、以前より音楽フェス開催への並々ならぬ思いをインタビュー等で語っていた堂本が、ついに2024年の2月に自らの冠番組でフェスを開催。鈴木雅之、Creepy Nuts、Kroi、Awichという、堂本が音楽性に共感した4組が出演し、.ENDRECHERI.を含めた全5組が圧巻のステージを披露した。

このたび開催発表となった第2回目の『ENDRECHERI MIX AND YOU』でも、堂本剛の想いが詰まった新しい音楽フェスを届ける。

イベント情報

『ENDRECHERI MIX AND YOU FES』

[2025年]

02/24(月・祝)ぴあアリーナMM

出演アーティスト:.ENDRECHERI. …and more!!

イベントサイト

https://www.endrecheri-mix-fes.jp/