マクドナルドが販売する「ほんのハッピーセット」に、新しい2種類の本が登場。

ハッピーセットオリジナルの絵本「銭天堂のまねきねこ」とミニ図鑑「白亜紀の恐竜 恐竜ARつき」が、期間限定でラインナップされます☆

マクドナルド「ほんのハッピーセット」銭天堂のまねきねこ/白亜紀の恐竜 恐竜ARつき

販売期間:2024年12月13日(金)〜

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの「ほんのハッピーセット」に、2024年12月13日から新しい2つの絵本が登場。

絵本「銭天堂のまねきねこ」とミニ図鑑「白亜紀の恐竜 恐竜ARつき」が新しく加わります!

絵本「銭天堂のまねきねこ」は、ハッピーセット書き下ろし作品。

ハッピーセットオリジナルのミニ図鑑「白亜紀の恐竜 恐竜ARつき」は、恐竜が飛び出すARコンテンツも付いています☆

絵本「銭天堂のまねきねこ」

作:廣嶋玲子

絵:jyajya

廣嶋玲子さんの児童小説『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』は、NHK Eテレにてアニメも放送されている人気作品。

そんな人気作の書き下ろし絵本が、2024年12月13日より「ほんのハッピーセット」に登場します!

表情豊かでかわいらしい「まねきねこ」が登場する、ハッピーセットだけの物語を楽しめる本です。

ミニ図鑑「白亜紀の恐竜 恐竜ARつき」

ミニ図鑑「白亜紀の恐竜 恐竜ARつき」は、白亜紀に活動していた恐竜たちがテーマのミニ図鑑。

ハッピーセットオリジナルの内容で、アルゼンチノサウルスやマイアサウラなど、好きなところに貼れる恐竜シール付きです。

また、スマートフォンで読み取ると恐竜が現れる、ARコンテンツも楽しめます☆

人気作品の書き下ろし絵本と、恐竜ARも楽しめるオリジナルミニ図鑑が「ほんのハッピーセット」に登場。

マクドナルドの「ほんのハッピーセット」絵本「銭天堂のまねきねこ」/ミニ図鑑「白亜紀の恐竜 恐竜ARつき」は、2024年12月13日より販売です!

©2024 Reiko HIROSHIMA, jyajya

©2024 KAISEI-SHA

©Shogakukan 2024

