ËÌ³¤Æ»·Ù»¡ ÀÅ²¬¸©·Ù»¡¤Î2¼ïÎà¡ªRAI üýS¡Ö 1/43 ¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É (AZSH21) 2023¡×
¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRAI¡ÇS¡×¤«¤é¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½1/43¥¹¥±¡¼¥ë(Ìó11.5cm)¡¢¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É (AZSH21) 2023 ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾ (502)¤ÈÀÅ²¬¸©·Ù»¡½ê³í½ðÃÏ°è·Ù¤é¼ÖÎ¾ (À¶1)¤ò2024Ç¯12·î6Æü¤è¤êÄ¾±ÄÅ¹¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼HIKO7¡×µÚ¤ÓÁ´¹ñÌÏ·¿¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡£
RAI 釻S¡Ö 1/43 ¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É (AZSH21) 2023¡×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§1/43 ¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É (AZSH21) 2023
ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾ (502)
¸ÂÄê¿ô¡¡¡§700Âæ
¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§H7432302
JAN¡¡¡¡ ¡§4580198723326
ÈÎÇäÎÁ¶â¡§8,580±ß(ÀÇ¹þ)
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§1/43 ¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É (AZSH21) 2023
ÀÅ²¬¸©·Ù»¡½ê³í½ðÃÏ°è·Ù¤é¼ÖÎ¾ (À¶1)
¸ÂÄê¿ô¡¡¡§700Âæ
¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§H7432306
JAN¡¡¡¡ ¡§4580198724569
ÈÎÇäÎÁ¶â¡§8,580±ß(ÀÇ¹þ)
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2024Ç¯12·î6Æü
È¯ÇäÍ½Äê¡¡¡§2025Ç¯1·î¡Á2·î
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§1/43¥¹¥±¡¼¥ë
¥Ü¥Ç¥£ÁÇºà¡§¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È(°¡±ô¹ç¶â) ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡§(W)150mm¡ß(D)70mm¡ß(H)68mm *Æ©ÌÀ¥±¡¼¥¹ÉÕ
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§14ºÍ°Ê¾å
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡§¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÍÑ¥â¥Ç¥ë (²ÄÆ°Ìµ¤·)
ÈÎÇäÅ¹¡¡¡¡¡§¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼ HIKO7
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô±É¶è³Þ´Ö2ÃúÌÜ15-9
¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRAI¡ÇS¡×¤«¤é¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½1/43¥¹¥±¡¼¥ë(Ìó11.5cm)¡¢¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É (AZSH21) 2023 ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾ (502)¤ÈÀÅ²¬¸©·Ù»¡½ê³í½ðÃÏ°è·Ù¤é¼ÖÎ¾ (À¶1)¤ò2024Ç¯12·î6Æü¤è¤êÄ¾±ÄÅ¹¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼HIKO7¡×µÚ¤ÓÁ´¹ñÌÏ·¿¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡Ö¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É (AZSH21) ·Ù»¡¼ÖÎ¾(¥Ñ¥È¥«¡¼)¡×¤È¤Ï¡Û
220·Ï¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î2¼ïÎà¤¬·Ù»¡¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï4WD¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤è¤ê¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç¤¤Ê¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤È¥ê¥¢¤Î¥È¥è¥¿¥Þ¡¼¥¯¤¬ÀÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÈ÷Åö½é¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬ËØ¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¿·¼Ö¤Ç¤Ï·Ù¤éÍÑ¡¢¸òÄÌÍÑ¤É¤Á¤é¤âËØ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡Û
1. °ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£
RAI¡ÇS¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1ÅÙ¸Â¤ê¤Î¸ÂÄêÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¼ÂºÝ¤Î»ÅÍÍ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½
³Æ¼ïÀÖÅô¤ä¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÎÁõÈ÷¤ò1/43¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ËÌ³¤Æ»·Ù»¡ ÀÅ²¬¸©·Ù»¡¤Î2¼ïÎà¡ªRAI 釻S¡Ö 1/43 ¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É (AZSH21) 2023¡× appeared first on Dtimes.