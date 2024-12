【クリスマスプレゼントにおすすめのNintendo Switchソフト】12月6日 公開

任天堂は、2024年のクリスマスプレゼントにおすすめなNintendo Switchソフトを12月6日に公開した。

今回公開したソフト一覧では、「人生ゲーム for Nintendo Switch専用 みんなで回そう! ルーレットコントローラーセット」(9,900円)の他、「バン!バン!バンディッツ」(6,380円)、「PICO PARK 1+2」(2,990円)といったパーティーゲームを紹介。この他「マリオ&ルイージRPG ブラザーシップ!」(7,128円)、「ゼルダの伝説 知恵のかりもの」(7,678円)など任天堂タイトルも紹介されている。

□「クリスマスプレゼントにおすすめ。Nintendo Switchソフト【2024年版】」のページ

