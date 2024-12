シルバニアファミリー フレアと一緒に写真撮影も！コピス吉祥寺『GREENING CHRISTMAS』

コピス吉祥寺は、2024年12月14日(土)〜12月25日(水)の期間、『GREENING CHRISTMAS』と銘打ち、クリスマスをテーマとした屋外での体験型イベントを2週に分けて開催します。

コピス吉祥寺『GREENING CHRISTMAS』

・開催日時:2024年12月14日(土)〜2024年12月25日(水)

※時間は各イベントにより異なります。

詳細はHP等で確認してください。

・開催場所:コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料 :無料※別途参加費が必要なイベントもあります。

・主催 :コピス吉祥寺 https://www.coppice.jp/

※イベントの詳細は随時コピス吉祥寺HPで確認してください。

※雨天決行、荒天中止します。

イベントは、予告なく変更・中止する場合があります。

※画像はイメージです。

1週目の土日は、サンタのグリーティングや、ランタンに願いをこめて空に揚げるイベントを。

2週目は冬に楽しむスポーツスケートを楽しめるイベントを開催します。

A館3階GREENING広場でみんなで楽しい時間を過ごせるクリスマスイベントにぜひ参加してください。

【12月14日(土)〜12月15日(日)は、サンタと一緒にランタンを空にあげよう。】

1週目の12月14日(土)、12月15日(日)の2日間は、コピス吉祥寺 A館3階GREENING広場にサンタクロースが登場します。

サンタと一緒に、楽しむ2日間です。

▼12月14日(土)・12月15日(日)の2日間、A館3階GREENING広場で開催されるイベント

■「サンタのランタンウィッシュナイト」

ランタンに願いを書いて、一斉に空に揚げるイベントです。

日時 : 12月14日(土)・12月15日 16:00〜/18:00〜

参加費 : 2,000円 1ランタンにつき4名まで参加可能。

事前予約ページ: https://entryform.online/coppice/

※予約ページより事前予約が可能。

※参加費は当日受付時にお支払いください。

■「サンタクロースグリーティング」

サンタクロースがコピス吉祥寺の館内をグリーティングします。

コピス吉祥寺館内にサンタ登場します。

サンタさんと会えたら一緒に撮影ができます。

参加費:無料

※撮影会は参加人数に限りがあります。

※参加方法はコピス吉祥寺HPを確認してください。

■バスキングライブ

バスキングとは、ロンドンやNYでお馴染みの地下鉄や街頭で行われるフリー演奏です。

コピス吉祥寺のA館3階GREENING広場ステージで、クリスマスの季節にぴったりな演奏で会場を盛り上げます。

日時:12月14日(土)・12月15日 16:00〜/18:00〜

観覧無料

■「シルバニアファミリー撮影会」

シルバニアファミリーのショコラウサギの女の子フレアと一緒に写真撮影ができます。

日時 :12月14日(土)13:00〜/15:00〜

12月15日(日)12:00〜/15:00〜

参加費:無料

※撮影会は参加人数に限りがあります。

各日11:00〜16:30の間、A館3階GREENING広場でシルバニアくじの販売も致します。

(C) EPOCH

クリスマスショコラウサギ (C) EPOCH

■クリスマスステージ

吉祥寺にある学校の生徒たちによるステージイベントを開催します。

選曲から構成、振り付けまで生徒たちで作り上げる、成蹊中学校ダンス部のステージや、コンクールなどで賞を取っている藤村女子中学・高等学校吹奏楽部の素敵な演奏を楽しめます。

日時:12月15日(日) 13:00〜 成蹊中学ダンス部ステージ

13:50〜 藤村女子中学・高等学校吹奏楽部ステージ

観覧無料

▼12月14日(土)・12月15日(日)の2日間、魅力的な飲食店がキッチンワゴンに出店!

■アナタゼッタイセアブラタリテナイ

過去に高円寺に店舗があり、2024年1月惜しまれつつ営業を終えたラーメン店「アナタゼッタイセアブラタリテナイ」が、 本イベント期間限定で復活!!

寒い中あたたまる湘南みやじ豚の圧倒的旨み爆発セアブラを載せたセアブラLOVEな塩ラーメンをぜひお召し上がりください!

アナタゼッタイセアブラタリテナイ

■MIMULE & もりもりキッチン

将来お互いに店舗オープンを目指して頑張っている、現パティシエと出張料理人がコラボ店舗として2日間限定オープン!

『MIMULE』では、クリスマスをイメージしたアイシングクッキーや米粉を使用したマフィンを提供します!

『もりもりキッチン』では、冬の季節にピッタリなポトフとミネストローネのスープ料理を提供します!

MIMULE & もりもりキッチン

■ゆめよい屋台

ジュワッと美味しいあつあつの唐揚げと、クリスマスの雰囲気にぴったりな真っ赤なりんご飴を販売します。

ゆめよい屋台

【12月20日(金)〜12月25日(水)は、吉祥寺では初のスケートをみんなで楽しもう。

】

12月20日(金)〜12月25日(水)の6日間、コピス吉祥寺のA館3階GREENING広場にスケートリンクが登場!

吉祥寺の街の真ん中でスケートを楽しもう。

スケートイメージ写真

期間 :12月20日(金)〜12月25日(水)

時間 :11:00〜16:00

参加費:お一人様15分600円

※コピス吉祥寺館内でお買物頂いたレシートのご提示で100円割引

※未就学児のお客様は参加できません。

▼12月20日(金)〜12月25日(日)期間はレモネード・レモニカがキッチンワゴンに出店!

A館1階のレモネード・レモニカが、わくわくスケート広場にもキッチンワゴンで登場!

スタッフが1つ1つ手作りで作る毎日でも飲みたくなるような自然派のレモネードをぜひご賞味ください。

スケートを楽しんだ後は冷たいレモネードでさっぱりしたり、お子様のスケートを見ながら、ホットレモネードなどを楽しめます。

オリジナルレモネード

ゆずレモネード

ゆずソーダレモネード

ホットレモネード

■コピス吉祥寺施設概要

(1) 施設名称 コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2) 所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3) 交通 JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4) 建築概要 延床面積 約46,000m2/

建物規模 A棟 地下1階・地上7階、B棟 地下1階・地上9階

(5) 駐車場 100台

(6) webサイト https://www.coppice.jp/

コピス吉祥寺アクセスMAP

