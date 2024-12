東京ディズニーシーのロストリバーデルタにある「ハンガーステージ」で、2025年7月16日(水)より、新しいエンターテイメントプログラム「ドリームス・テイク・フライト」がスタートします。

東京ディズニーシー「ドリームス・テイク・フライト」

スタート日:2025年7月16日(水)

公演時間:約25分

出演キャラクター:ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、チップ、デール、マックス、ピート、ミゲル、ティモン、メリダ、ポカホンタス、モアナ

飛行機工場を舞台とした「ドリームス・テイク・フライト」は、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、力を合わせて飛行機づくりに奮闘する1日を、歌やダンスでリズミカルに描いた新しいステージショーです。

始業前の工場に、工場長を務めるピートと飛行機づくりに誇りと情熱を注ぐ職人たちが集まると、大忙しの1日が始まります。

そこに塗装係のドナルドダックや、道具調達係のチップとデール、電気技師のマックスなどが登場し、さまざまなハプニングを乗り越えながらも、飛行機をつくりあげようと力を注ぎます。

パイロットのミニーマウスが大空への憧れを歌い上げると、いよいよ飛行機づくりの総仕上げです。

ミッキーと一緒に、ゲストも楽しくにぎやかな飛行機づくりに参加すると、会場は一体感に包まれ、飛行機の完成をお祝いするフィナーレを迎えます。

ショーの途中では、パイロットのミニーや職人たちそれぞれの夢や想いに呼応して、ディズニー映画やピクサー映画の作品に登場するキャラクターたちも現れ、シーンに彩りを加えます。

ディズニーの仲間たちが飛行機づくりに奮闘する1日を、バラエティーに富んだシーン展開と遊び心あふれるパフォーマンスでお届けするエンターテイメント。

東京ディズニーシー®「ハンガーステージ」新規ショー「ドリームス・テイク・フライト」2025年7月16日(水)よりスタートです。

※「ソング・オブ・ミラージュ」は、2020年2月28日(金)をもって公演を終了いたしました。

