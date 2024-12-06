£µ£³ºÐÈþËâ½÷¥â¥Ç¥ë¡ÖÎÉ¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬½ÐÍè¤½¤¦¡×°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÁûÁ³¡Ä¸µÉ×¤Ï¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²ÏÆâ»ÖÊÝ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤È¤Ë¡¢°ÕÌ£¿¼¤ÊÍ½¹ð¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¡¡É¨¤¬±£¤ì¤Æ¤·¤«¤âÊâ¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¡ô£ú£á£ò£á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÀäÂÐÎÎ°è¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤ËÏ¢Â³Åê¹Æ¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬½ÐÍè¤½¤¦¡×¡Ö¡ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¡¼¥Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼Á°¤Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¡ô¿ÍÀ¸¤ÏÊª»öÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È²¿À¸¤â¤¢¤ë¡ôÊÉ¤ò¤Ö¤ÁÇË¤Ã¤¿Àè¤Ë¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬¡ô»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤·åºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤¹¤®¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é»ÖÊÝ¤µ¤ó¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¿Í´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿Èþ¤·¤µ¡×¤È¤Û¤ì¤Ü¤ì¤·¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç²ÏÆâ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤È£²£°£°£°Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢£°£·Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡