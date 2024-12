9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE(ゼロベースワン)が、11月29日から12月1日まで愛知・AICHI SKY EXPOホールA 、12月4日と5日に神奈川・横浜Kアリーナで『2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]』日本公演を開催。7ヶ国8都市をめぐる海外ツアーを完走した。5日間計6万人を熱狂させた日本公演では「ZEROSE、ただいま」とあいさつすると「おかえり」という声が会場に響き渡り、約2時間半にわたるステージで成長した実力と人気を示した。アンコールでは日本デビュー曲「ゆらゆら -運命の花-」に加え、10月11日にリリースした日本オリジナル楽曲「Only One Story」のパフォーマンスも披露。日本のファンのために準備した特別なパフォーマンスに大歓声が上がり、さわやかなエネルギーで会場を沸かせた。

きょう6日には、「Only One Story」のパフォーマンスミュージックビデオ(以下、PV)を公式YouTubeで公開。同楽曲は、テレビアニメ『ポケットモンスター』のオープニングテーマで、勇気を与える歌詞が魅力な応援ソングとなっている。PVは、夜を彩るイルミネーションと花火を背景にキャッチーな振り付けが際立つ作品となっていて、明るくさわやかなエネルギーが感じられる映像に仕上がっている。