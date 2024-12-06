µ×ÊÝÉÔºß¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¿É¤¯¤â¹ñ²¦ÇÕ2²óÀïÆÍÇË¡Ä±äÄ¹»àÆ®¤ò±é¤¸¤¿4Éô¥³¥ó¥±¥ó¥»¡¢ÆüËÜ¿ÍMFµÈÂ¼Í´ºÈ¤¬120Ê¬´ÖÂç·òÆ®!!
[12.5 ¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤2²óÀï ¥³¥ó¥±¥ó¥» 0-1(±äÄ¹) ¥½¥·¥¨¥À]
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤(¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ)¤Ï5Æü¡¢2²óÀï¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¥³¥ó¥±¥ó¥»(4Éô)¤ò1-0¤Ç²¼¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤ÏÏ¢Àï¤Ë¤è¤ëµÙÍÜ¤Î¤¿¤á±óÀ¬¤ËÂÓÆ±³°¡£°ìÊý¡¢¥³¥ó¥±¥ó¥»¤Ç¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÊë¤é¤¹ÆüËÜ¿ÍMFµÈÂ¼Í´ºÈ(26)¤¬±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢1Éô¥¯¥é¥ÖÁê¼ê¤ËÂç·òÆ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÃæÅìÉô¤ÎÎò»ËÅÔ»Ô¥¯¥¨¥ó¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤2²óÀï¡£»î¹ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥±¥ó¥»¤¬µ´µ¤Ç÷¤ëÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÏÁ°Àá¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤«¤éÀèÈ¯11¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤àÃæ¡¢¥³¥ó¥±¥ó¥»¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê5-4-1¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç±þÀï¡£Á°È¾12Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎFW¥Ø¥¹¥¹¡¦¥»¥é¡¼¥Î¤¬GK¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í¤ò¶¯½±¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Æ±31Ê¬¤Ë¤ÏµÈÂ¼¤Î¥ë¡¼¥×¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿MF¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥ª¥ê¥Ð¥ì¥¹¤âÀË¤·¤¤±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ä¤Ê¤É¡¢Æ²¡¹¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â°ìÊýÅª¤Ë¥½¥·¥¨¥À¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÈ¯¤ÎFW¥¦¥Þ¥ë¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤ò³è¤«¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥±¥ó¥»¤ÏÆ±24Ê¬¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£µÈÂ¼¤Î±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤òÅÓÃæ½Ð¾ìMF¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥«¥Ð¥¸¥§¥í¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢FW¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬GK¤È1ÂÐ1¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢Êü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂç¤¤¯ÏÈ¤Î¾å¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ0-0¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È±äÄ¹Á°È¾2Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥½¥·¥¨¥À¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿MF¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤ÈMF¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬ÃæÈ×¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢º¸¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢MF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀB¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥±¥ó¥»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¤¤¼ºÅÀ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Û¡¼¥à¤ÎÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡¢Æ®Áè¿´¤Ï¼º¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±äÄ¹Á°È¾15Ê¬¤Ë¤ÏµÈÂ¼¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢DF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥Á¥§¥³¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¼ç¿³¤ÎÅ«¤ÏÌÄ¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁê¼ê¤òÂà¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±äÄ¹¸åÈ¾¤â¥³¥ó¥±¥ó¥»¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢²¿ÅÙ¤âÈ¿·â¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ì¡¼¥í¤Î¹¥¼éÈ÷¤Ë¤âÁË¤Þ¤ì¤Æ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Âç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥½¥·¥¨¥À¤¬±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¿É¤¯¤â3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤(¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ)¤Ï5Æü¡¢2²óÀï¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¥³¥ó¥±¥ó¥»(4Éô)¤ò1-0¤Ç²¼¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤ÏÏ¢Àï¤Ë¤è¤ëµÙÍÜ¤Î¤¿¤á±óÀ¬¤ËÂÓÆ±³°¡£°ìÊý¡¢¥³¥ó¥±¥ó¥»¤Ç¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÊë¤é¤¹ÆüËÜ¿ÍMFµÈÂ¼Í´ºÈ(26)¤¬±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢1Éô¥¯¥é¥ÖÁê¼ê¤ËÂç·òÆ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÏÁ°Àá¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤«¤éÀèÈ¯11¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤àÃæ¡¢¥³¥ó¥±¥ó¥»¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê5-4-1¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç±þÀï¡£Á°È¾12Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎFW¥Ø¥¹¥¹¡¦¥»¥é¡¼¥Î¤¬GK¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í¤ò¶¯½±¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Æ±31Ê¬¤Ë¤ÏµÈÂ¼¤Î¥ë¡¼¥×¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿MF¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥ª¥ê¥Ð¥ì¥¹¤âÀË¤·¤¤±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ä¤Ê¤É¡¢Æ²¡¹¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â°ìÊýÅª¤Ë¥½¥·¥¨¥À¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÈ¯¤ÎFW¥¦¥Þ¥ë¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤ò³è¤«¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥±¥ó¥»¤ÏÆ±24Ê¬¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£µÈÂ¼¤Î±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤òÅÓÃæ½Ð¾ìMF¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥«¥Ð¥¸¥§¥í¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢FW¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬GK¤È1ÂÐ1¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢Êü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂç¤¤¯ÏÈ¤Î¾å¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ0-0¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È±äÄ¹Á°È¾2Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥½¥·¥¨¥À¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿MF¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤ÈMF¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬ÃæÈ×¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢º¸¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢MF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀB¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥±¥ó¥»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¤¤¼ºÅÀ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Û¡¼¥à¤ÎÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡¢Æ®Áè¿´¤Ï¼º¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±äÄ¹Á°È¾15Ê¬¤Ë¤ÏµÈÂ¼¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢DF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥Á¥§¥³¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¼ç¿³¤ÎÅ«¤ÏÌÄ¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁê¼ê¤òÂà¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±äÄ¹¸åÈ¾¤â¥³¥ó¥±¥ó¥»¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢²¿ÅÙ¤âÈ¿·â¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ì¡¼¥í¤Î¹¥¼éÈ÷¤Ë¤âÁË¤Þ¤ì¤Æ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Âç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥½¥·¥¨¥À¤¬±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¿É¤¯¤â3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£