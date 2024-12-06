【阪神ＪＦ】ブラウンラチェットは５枠１０番 武豊騎手騎乗のリリーフィールドは７枠１５番 枠順決定
◆第７６回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月８日、京都競馬場・芝１６００メートル）
第７６回阪神ＪＦの枠順が６日、決定した。アルテミスＳを勝って２戦２勝のブラウンラチェット（牝２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は５枠１０番。武豊騎手と再コンビを組むリリーフィールド（牝２歳、栗東・小崎憲厩舎、父モズアスコット）は７枠１５番から大一番に挑む。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１） ビップデイジー 牝２ 幸 英明 ５５
（２） テリオスララ 牝２ Ｍデムーロ ５５
（３） ダンツエラン 牝２ 団野 大成 ５５
（４） ジャルディニエ 牝２ 北村 友一 ５５
（５） ジューンエオス 牝２ 藤岡 佑介 ５５
（６） モズナナスター 牝２ 田口 貫太 ５５
（７） ミストレス 牝２ 坂井 瑠星 ５５
（８） カワキタマナレア 牝２ 鮫島 克駿 ５５
（９） ショウナンザナドゥ 牝２ 池添 謙一 ５５
（１０） ブラウンラチェット 牝２ ルメール ５５
（１１） クリノメイ 牝２ 荻野 琢真 ５５
（１２） アルマヴェローチェ 牝２ 岩田 望来 ５５
（１３） コートアリシアン 牝２ 戸崎 圭太 ５５
（１４） ランフォーヴァウ 牝２ 松山 弘平 ５５
（１５） リリーフィールド 牝２ 武 豊 ５５
（１６） スリールミニョン 牝２ 永島 まなみ ５５
（１７） メイデイレディ 牝２ デットーリ ５５
（１８） ミーントゥビー 牝２ 松岡 正海 ５５