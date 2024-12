メガハウスは、『ゴジラ-1.0』より「UA Monsters ゴジラ(2023) 海神作戦時イメージカラーVer.」(32,780円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年6月発送予定。2025年6月発送予定「UA Monsters ゴジラ(2023) 海神作戦時イメージカラーVer.」(32,780円)

2023年公開『ゴジラ-1.0』より、戦後日本を恐怖に陥れたゴジラ(2023)がUA Monstersに登場。ゴジラ(2023)の特徴的なスタイルを劇中に忠実に再現。独特な背びれの形状は根本から先端までシャープに造形が施され、全身の体表は、破壊、再生を繰り返しおどろおどろしく重なり合った表皮の様子を生々しく再現している。体表のカラーリングは、劇中終盤、海上で戦闘を繰り広げた「海神作戦時」を髣髴とさせる暗い体表のカラーリングを採用。圧倒的かつ臨場感ある迫力あるポージングで立体化されている。なお、「UA Monsters ゴジラ(2023) 銀座強襲時イメージカラーVer.【LED発光&サウンドギミック付き】」も同時発売となっているので、あわせてチェックしておきたい。TM & (C) TOHO CO., LTD.