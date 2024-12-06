５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．３０ドル（－０．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６４８．４ドル（－２７．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１１３．４セント（－３７．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４６．７５セント（＋８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．５０セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９３．７５セント（＋１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．４３（＋１．０８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．３０ドル（－０．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６４８．４ドル（－２７．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１１３．４セント（－３７．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４６．７５セント（＋８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．５０セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９３．７５セント（＋１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．４３（＋１．０８）
出所：MINKABU PRESS