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ÆñÃ±¸ì She possesses wide experience in project management.
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¸À¤¤´¹¤¨ She has wide experience in project management.
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¸À¤¤´¹¤¨ The report should have detailed information.
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¸À¤¤´¹¤¨ Employees will have training sessions next week.
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¸À¤¤´¹¤¨ The meeting will last until we decide a budget.
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¸À¤¤´¹¤¨ The partnership has lasted for over a decade.
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¸À¤¤´¹¤¨ Small businesses can last by offering unique products.
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