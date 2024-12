世界で活躍する“非ネイティブ”のエリートはどんな英語を使うのか。製造メーカーでグローバル経営企画に携わり、社会人のための英語コーチも務めるはじさんは「世界の非ネイティブエリートたちは、中学レベルの簡単な単語を駆使することで、効率的に英語の表現の幅を広げている」という――。

※本稿は、はじ『世界の非ネイティブエリートはたった100語で話している』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。

写真=iStock.com/YurolaitsAlbert ※写真はイメージです - 写真=iStock.com/YurolaitsAlbert

■効率的に表現の幅を広げられる「多義語」

世界の非ネイティブエリートたちは、多義語を駆使することで、効率的に英語の表現の幅を広げています。

英語の多義語は、状況に応じて異なる意味を持つため、ひとつの単語をさまざまな文脈で使い回せる便利さがあります。

例えば、undergoは「経験する」や「受ける」という意味を持つTOEICの頻出単語です。

Employees will undergo training sessions next week.は「従業員は来週トレーニングセッションを受けます」という意味ですが、undergoは困難なことを経験するニュアンスが強いため、トレーニングが少し負担のようにネガティブに聞こえる可能性があります。

また、聞き手がundergoの意味を理解していない場合、円滑なコミュニケーションが難しくなる恐れがあります。

そこで、同じニュアンスを持つhaveで言い換えることで、トレーニングの目的を前向きに表現でき、日常的で親しみやすい単語をあえて使うことで、聞き手が理解しやすくシンプルに意図を伝えることができます。

このように中学レベルの簡単な単語を効果的に使いこなすことで、一つの単語から多くのニュアンスを引き出し、相手との会話をより簡潔かつ的確に進めることができるようになります。

このスキルは、英語が母語でないエリートたちが、効率よく英語で活躍するための大きな武器となっているのです。

haveとlastを使った非ネイティブエリート流の表現を紹介していきます。

■「have」所有する、持っている、開催する…

主に「持っている」という意味で知られている「have」。しかし、実はhaveはこんなにもたくさんの意味があり、難しい単語を使うよりも、この一つでとても応用が利く単語なのです。1つずつ見ていきましょう。

画像=『世界の非ネイティブエリートはたった100語で話している』

コアイメージ:自分の領域内に持っている

haveは皆さんが知っているとおり、「所有する」の意味があります。その他に「(スキルを)持っている」「開催する」「含む」など、「持つ」イメージから想起される意味を、いくつも同時に備えています。「持つ」という状態を大きく捉え、そこから派生する「患う」「経験する」など、広い用途にも使えます。

表現できる意味 Ы衢する(own)

haveが表現できる最初の意味は「所有する」。難しい単語はownです。own以外に、haveにも所有するという意味があるので、このWe have a new office building.で言い換えることができます。

「私たちは新しいオフィスビルを所有しています」

難単語 We own a new office building.

↓

言い換え We have a new office building.

■「have」への言い換えでネガティブ印象も和らげられる

表現できる意味◆Щっている(possess)

haveが表現できる次の意味は「持っている」。難しい単語としてはpossessを使います。意味は通じますが、possess【possesses】を使わなくても、簡単にhave【has】で言い換えができます。

「彼女はプロジェクト管理の豊富な経験を持っています」

難単語 She possesses wide experience in project management.

↓

言い換え She has wide experience in project management.

難単語であるownは物理的に所有していることを強調しているニュアンスを持ち、possessは特に権利や能力、特徴などを持っている場合に使われる動詞です。

haveは最も一般的で、状態や所有、経験など、幅広い意味で使われる柔軟性のある単語なので、同じニュアンスで言い換えることができ、やさしい英語で伝えることができます。

表現できる意味:開催する(organize)

文章を少し意訳すると「会社は新製品の検討のための打ち合わせをしました」という内容です。難しい単語としてはorganizeがあります。でもhave【had】にも開催するという意味があるので、置き換えて表現することができます。

「会社は新製品の検討のための会議を開催しました」

難単語 Our company organized a meeting to discuss our new product.

↓

言い換え Our company had a meeting to discuss our new product.

表現できる意味ぁТ泙燹include)

「詳細な情報を含めるべきです」という文章には、includeを使います。けれど少し難しい単語なので、haveに置き換えれば、すんなり非ネイティブエリートの表現に対応できます。

「報告書には詳細な情報を含めるべきです」

難単語 The report should include detailed information.

↓

言い換え The report should have detailed information.

organizeやincludeの意味を持つhaveは、ビジネスの状況に応じて柔軟に表現することができる便利な動詞です。

have a meetingやhave detailed informationといった形で使えば、難しい単語を探さなくても、会話の流れをスムーズに進めることができます。

表現できる意味ァТ気Αsuffer)

例文は「普段から頭痛持ちです」という言い方を、suffer fromで表しています。それも簡単なhaveで代用でき、I usually have headaches.で、「普段から頭痛持ちです」と同じ意味になります。

「普段から頭痛があります」

難単語 I usually suffer from headaches.

↓

言い換え I usually have headaches.

表現できる意味Α直面する(confront)

「直面する」という意味の難しい単語はconfrontです。be【is】 confront【confronted】 withの代わりにhave【has】を入れ、The company has a debt burden.と言い換えれば、シンプルに表現することができます。

「その会社は負債の負担に直面しています」

難単語 The company is confronted with a debt burden.

↓

言い換え The company has a debt burden.

sufferやconfrontは少し堅苦しい表現で、状況が悪いニュアンスが含まれます。

haveに言い換えることで、表現がシンプルで明確になり、ネガティブな印象を和らげることができます。また、理解しやすい表現にすることで、円滑なコミュニケーションを行うことができます。

■表現の量を何倍にも増やすことができる

表現できる意味АХ亳海垢襦undergo)

経験する=undergoで意味は通じますが、表現としてはポピュラーではありません。ここもhaveを代用することで、「経験する」の意味合いが取れ、非ネイティブに伝わりやすくなります。

「従業員は来週トレーニングセッションを受けます」

難単語 Employees will undergo training sessions next week.

↓

言い換え Employees will have training sessions next week.

haveを使うことで、多様な表現ができることが理解できたのではないでしょうか。

このように、非ネイティブエリートたちは簡単な単語が持つ意味を理解し、表現の量を何倍にも増やしています。

もう一つ、便利な単語であるlastの表現方法を紹介します。

■「last」続く、持続する、生き残る…

「have」に加えて「last」も応用の利く単語です。こんなにもたくさんの意味があり、難しい単語を使うよりも、この一つでとても応用が利く単語なのです。1つずつ見ていきましょう。

画像=『世界の非ネイティブエリートはたった100語で話している』

コアイメージ:最後の

lastは「続く」「持続する」「生き残る」など、広い意味で使われる単語です。基本のイメージは「最後の」。シャットアウトという意味での最後ではなく、続いていく状態のまま、現時点での「最後」を示す場合にも使われます。「最後」というより「最新」のイメージを含めて、覚えてもらうと良いでしょう。

「last」は、文脈によって形容詞、名詞、動詞、副詞として使われるため、非常に柔軟な意味を持っています。

品詞ごとに表現できるニュアンスを紹介していきます。

表現できる意味 続く(continue)

「続く」を意味する難単語はcontinueです。このcontinueはlastに置き換えることができ、同じ「続く」の意味を表現できます。

「会議は予算が決まるまで続きます」

難単語 The meeting will continue until we decide a budget.

↓

言い換え The meeting will last until we decide a budget.

表現できる意味◆Щ続する(endure)

「持続する」の意味は難単語でendureと言います。endure【endured】もlast【lasted】に置き換えることができます。

「パートナーシップは10年以上にわたって持続しています」

難単語 The partnership has endured for over a decade.

↓

言い換え The partnership has lasted for over a decade.

表現できる意味:生き残る(survive)

「生き残る」を表す単語はsurviveです。このsurviveと同じ意味をlastも持っており、同じ内容のまま、言い換え表現ができます。

「小規模な事業は独自の製品を提供することで生き残ることができます」

難単語 Small businesses can survive by offering unique products.

↓

言い換え Small businesses can last by offering unique products.

動詞であるcontinue、endure、surviveが持つニュアンスを1つの単語lastで言い換えることができます。

難しい単語ではなく、簡単なlastを使うことで、物事が長期間または一定の期間続くことを強調しつつ、伝えたい内容を明確にするメリットがあります。

■ネイティブの会話でも一般的な表現

表現できる意味ぁЯ阿痢previous)

「前の」を意味する難単語はpreviousです。このpreviousを使わなくても、lastに置き換えられ、「前の」を簡単に表現できます。

「前のメールを参照してください」

難単語 Please refer to the previous email.

↓

言い換え Please refer to the last email.

表現できる意味ァШ膿靴痢latest)

「最新の」を意味する難単語はlatestです。このlatestと同じ、「最新の」の意味で、lastが使え、意味を変えずに伝えることができます。

「レポートの最新バージョンを持っていますか?」

難単語 Do you have the latest version of the report?

↓

言い換え Do you have the last version of the report?

はじ『世界の非ネイティブエリートはたった100語で話している』(SBクリエイティブ)

形容詞であるpreviousやlatestもシンプルなlastで表現することができます。

ネイティブの会話でも一般的で、日常的に非常に頻繁に使われる単語であるlastを使うことで、カジュアルで使いやすい言葉になります。

表現できる意味ΑШ埜紊法finally)

「最後に」を表現する単語はfinallyです。このfinallyも、last【lastly】に置き換えられます。Lastly, we will discuss the deadline of the project.としても同じ意味で表現することができます。

「最後に、私たちはプロジェクトの期日を議論するつもりです」

難単語 Finally, we will discuss the deadline of the project.

↓

言い換え Lastly, we will discuss the deadline of the project.

表現できる意味АШ廼瓠recently)

「最近」を意味する難しい単語はrecentlyです。例文のmost recentlyをlastに置き換えても、「最近」という意味を含んだWhen did you meet your client last? の表現が成立します。

「最近いつ顧客に会いましたか?」

難単語 When did you meet your client most recently?

↓

言い換え When did you meet your client last?

副詞であるfinallyやrecentlyもlastを用いて、同じニュアンスを持たせることができます。

便利な単語であるlastを使うことで、文脈によっては、結論や終わりを強調したり、より具体的な時点や出来事を示すことができるという利点があります。

■シンプルにわかりやすく伝えることが最重要

ビジネスシーンで英語を使う際やネイティブと英語で話をする際に、「難しい単語を使わないといけない」と思い込んでいる方は少なくないかもしれません。

しかし、英語のリアルな世界では、相手にシンプルにわかりやすく伝えることが重要視されます。

世界の非ネイティブエリートたちは、このことを理解しており、語彙の量に頼らず、基本的な単語やフレーズを状況に応じて使いこなすことで、コミュニケーション能力を高めています。

世界で活躍している非ネイティブエリート流の使いこなし方を学び、リアルな英語を身につけていきましょう。

----------

はじ(はじ)

社会人のための英語コーチ

1992年生まれ、愛知県出身。TOEIC355点から国内独学で英語学習に取り組み、TOEIC935点を達成。大手旅行会社で海外セールスとして、全国トップ5のセールスマンになり、新人賞を受賞。現在は製造メーカーでグローバル経営企画に所属し、海外子会社4拠点の経営管理に従事。認定英語コーチ資格を取得し、諦めずに英語を学び続けた経験やグローバルでのビジネス経験をもとに、英語コーチとして活動。英語を身につけたいビジネスパーソンに向けて、オンライン英語コーチングを提供。伸び悩んでいたTOEICスコアが3カ月で600点→830点と230点UPした生徒やビジネス英語を習得して外資系企業への転職を成功させた生徒を多数輩出。指導実績が評価され、大企業の語学研修での英語コーチング実績あり。目標達成に向けたポジティブで的確なコーチングが好評で、顧客満足度は5段階中4.7評価を獲得。社会人からの英語学習と習慣化のコツを発信するXのフォロワー数は1万人を超える。

----------

(社会人のための英語コーチ はじ)