＜朝鮮日報＞戒厳現場に投入された兵士「対北作戦だと思いヘリ降りたら国会だった」



＜東亜日報＞「大統領の意向に従い不正選挙確認するため選挙管理委に戒厳軍投入」



＜中央日報＞尹大統領夫妻 運命の１２月７日…「弾劾」と「夫人捜査法案」同時採決



＜ハンギョレ＞踏ん張る尹錫悦 国を危機に追いやりながら野党に責任転嫁



＜京郷新聞＞与党議員の欠席阻止へ ７日に「大統領弾劾」と「夫人捜査法案」同時採決



＜毎日経済＞戒厳司令官「国会に兵力投入されたこと知らなかった」



＜韓国経済＞戒厳事態後、国内の投資資金が米国へ…過去最大級の「大脱出」

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