「ミスヤングアニマル2024」で審査員特別賞受賞を受賞、「RIZINガール」も務める田丸りさが、「ヤングアニマルWeb」に登場、グラビアを披露している。 グラビアではフレッシュなビキニ姿を披露、ダンスで鍛えた見事なプロポーションを見せている。 グラビアはこちらから https://younganimal.com/episodes/3673773c84328/ 撮影/山口京和

