「AQUOS wish4」巻き返す！ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/12/6
「BCNランキング」2024年11月25日〜12月1日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 arrows We2 F-52E（FCNT）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
5位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
6位 Pixel 8a(au)（Google）
7位 Xiaomi 14T Pro 256GB（Xiaomi）
8位 Pixel 9 128GB(au)（Google）
9位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
10位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
AQUOS wish4 SH-52E
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 arrows We2 F-52E（FCNT）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
5位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
7位 Xiaomi 14T Pro 256GB（Xiaomi）
8位 Pixel 9 128GB(au)（Google）
9位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
10位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
AQUOS wish4 SH-52E
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。