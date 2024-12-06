日経225先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円安の3万9330円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40299.84円 ボリンジャーバンド3σ
39787.50円 ボリンジャーバンド2σ
39395.60円 5日日経平均株価現物終値
39330.00円 6日夜間取引終値
39275.15円 ボリンジャーバンド1σ
39122.00円 5日移動平均
38910.00円 一目均衡表・基準線
38762.80円 25日移動平均
38715.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38710.00円 一目均衡表・転換線
38655.90円 200日移動平均
38348.80円 75日移動平均
38250.45円 ボリンジャーバンド-1σ
37738.10円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37225.76円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40299.84円 ボリンジャーバンド3σ
39787.50円 ボリンジャーバンド2σ
39395.60円 5日日経平均株価現物終値
39330.00円 6日夜間取引終値
39275.15円 ボリンジャーバンド1σ
39122.00円 5日移動平均
38910.00円 一目均衡表・基準線
38762.80円 25日移動平均
38715.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38710.00円 一目均衡表・転換線
38655.90円 200日移動平均
38348.80円 75日移動平均
38250.45円 ボリンジャーバンド-1σ
37738.10円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37225.76円 ボリンジャーバンド3σ
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