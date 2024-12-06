　6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円安の3万9330円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40299.84円　　ボリンジャーバンド3σ
39787.50円　　ボリンジャーバンド2σ
39395.60円　　5日日経平均株価現物終値
39330.00円　　6日夜間取引終値
39275.15円　　ボリンジャーバンド1σ
39122.00円　　5日移動平均
38910.00円　　一目均衡表・基準線
38762.80円　　25日移動平均
38715.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38710.00円　　一目均衡表・転換線
38655.90円　　200日移動平均
38348.80円　　75日移動平均
38250.45円　　ボリンジャーバンド-1σ
37738.10円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37225.76円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース