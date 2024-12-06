¸«¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡ª¡©¼«±Ò´±¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Éô²°¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡¸µ¼«±Ò´±¤¬¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤Çµï¼¼¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¢ª·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤âÂçÈ¿¶Á
°ìÈÌ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¼«±Ò´±¤ÎÀ¸³è¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Öµï¼¼¡×¡£¤½¤ì¤ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤ÇºÆ¸½¤·¤¿²èÁü¤¬¡¢¾¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÉ½¼¨¿ô3Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û90Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¼«±Ò´±¤Îµï¼¼¤ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤ÇºÆ¸½
À©ºî¼Ô¤Î¡ÖÅ´Æ»¿¦°÷¸µÎ¦¼«(ÂçÀö¤Î¤ä¤¹»Ò¡¦Èó¸øÇ§)¡×¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀö¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
90Ç¯Âå¸åÈ¾º¢¤Îµï¼¼¤òºÆ¸½
ÂçÀö¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÏÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Î»ÜÀß²ÊÉôÂâ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ3ÅùÎ¦Áâ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«±Ò´±»þÂå¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿µï¼¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤Î²èÁü¤ò¾¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤íÉ½¼¨¿ô¤¬3Ëü¤òÄ¶¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¥Ù¥Ã¥É¤À¤±¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÉ½¼¨¿ô5Ëü¤ËÃ£¤·¤¿¡£¼«±ÒÂâ¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤µËþºÜ!!¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤à¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¦¾å¼«±Ò´±¤Î¤¦¤ÁÆÈ¿È¤ÎÎ¦Áâ¡Ê²¼»Î´±¡Ë¤ÈÎ¦»Î¡ÊÊ¼¡Ë¤Ï±ÄÆâµï½»¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃóÆÖÃÏÆâ¤Ëµï½»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¶Â§¡£¼«±ÒÂâÍÑ¸ì¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¤ËÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤¿¤á¤è¤¯¡ÖÎÀ¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂâ¼ËÆâ¤Îµï¼¼¤ä¡ÖÀ¸³èÂâ¼Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÀö¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿µï¼¼¤Ï¡¢Å´ÏÈ¤À¤±¤Ç²¿¤ÎÞ¯Íî¤Ãµ¤¤â¤Ê¤¤¥Ù¥Ã¥É¡¢1¿Í5Ëç¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ëÎÐ¿§¤ÎÌÓÉÛ¡¢¾ö¤Þ¤ì¤¿ÌÓÉÛ¤Î¾å¤ËÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥Ä¤ÈËí¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤ä»äÊªÆþ¤ì¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬¤¿¤¤¤Ø¤ó¥ê¥¢¥ë¤À¡£
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Îµï¼¼¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¡¢»äÊªÆþ¤ì¤Ê¤É¤ÎÈ÷ÉÊ¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»þÂå¤äÃóÆÖÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈùÌ¯¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¼ýÍÆ¿Í¿ô¤äÉô²°¤Î¹¤µ¤Ê¤ÉÉ¬¤º¤·¤â°ìÎ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÀö¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¶ÐÌ³¤·¤¿ÉôÂâ¤Î°ìÈÌÅª¤Êµï¼¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ë¸Â¤é¤ºÎ¦³¤¶õ¼«±ÒÂâ¤Î½è¶ø²þÁ±¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢µï½»´Ä¶¤Î²þÁ±¤â¾¯¤·¤º¤Ä¤À¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥É¤ÏÉý¤Î¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÓÉÛ¤Îºà¼Á¤Ï¤è¤ê½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é»æ¤ò»È¤Ã¤¿¹©ºî¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï20Âå¤Îº¢¤Ç¤¹¡×
Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë¼«±Ò´±¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÀö¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¡£ÃóÆÖÃÏµÇ°º×¤Î¤ªÅÚ»ºÍÑ¤Ë¡¢73¼°Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¤òÀ©ºî¤·¤¿¤È¤³¤í¤³¤ì¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µï¼¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÌÅ¤Ã»Ò¤¬¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÃóÆÖÃÏ¤Îµï¼¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¡£»æ¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£À©ºî¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯X¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤éÍ½ÁÛ³°¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
X¤Ë¤Ïµï¼¼¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥Ó¥å¥é¥ó¥¹¡Ê¥¢¥ó¥Ó¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1¥È¥óÈ¾µßµÞ¼Ö¡¢74¼°Àï¼Ö¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF2ÀïÆ®µ¡¡¢Âè2¼¡ÂçÀï»þ¤ÎÊÆ·³ÀïÎ¬Çú·âµ¡B29¤Ê¤É¤Î¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼·Ï¤äÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ºî¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï?
¡Ö°ÍÍê¤Ï»þ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÅª¤ËÀ©ºî¤Ç¤¤Ê¤¤Êª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ï°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¶á¤À¤ÈÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤Î°ÍÍê¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È64¼°7.62mm¾®½Æ¤ÎÃÆÁÒ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¸å¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡Ö64¼°7.62mm¾®½Æ¤ÎÆâÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¡¢Ê¬²ò·ë¹ç¤¬²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÏÓ¤Î¿¶¤ë¤¤¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¼Â¸½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
X¤Ë¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÅ¸³«¿Þ¤â°ì½ï¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
Å´Æ»¿¦°÷¸µÎ¦¼«(ÂçÀö¤Î¤ä¤¹»Ò¡¦Èó¸øÇ§)¤µ¤ó¤ÎX
https://x.com/HakoneNegi
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ê¿Æ£ À¶Åá¡Ë