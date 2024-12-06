神奈川県川崎競馬組合は、12月11日（水）に行われる全日本2歳優駿（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。

●第75回全日本2歳優駿（Jpn1）

施行日：12月11日（水）

施行場：川崎競馬場

距離：1600m

出走資格：サラブレット系 2歳

1着賞金：4200万円

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2歳ダートチャンピオン決定戦

●JRA

グランジョルノ（牡2・美浦・高柳瑞樹）R.ムーア

コパノヴィンセント（牡2・美浦・上原博之）田辺裕信

ナチュラルライズ（牡2・美浦・伊藤圭三）横山武史

ハッピーマン（牡2・栗東・寺島良）坂井瑠星

ミリアッドラヴ（牝2・栗東・新谷功一）西村淳也

●地方

ヴァンディヴェール（牡2・大井・福田真広）騎手未定

ウィルオレオール（牡2・北海道・小国博行）石川倭

カムイカル（牡2・石川・井樋一也）松戸政也

カワテンマックス（牡2・愛知・角田輝也）丸野勝虎

キングミニスター（牡2・北海道・田中淳司）落合玄太

ゴールドモーニン（牡2・川崎・岩本洋）騎手未定

ジュゲムーン（牡2・高知・田中守）阿部龍

ソルジャーフィルド（牡2・北海道・川島洋人）小野楓馬

ホーリーグレイル（牝2・川崎・内田勝義）騎手未定