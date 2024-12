英語を勉強しているが、英会話の上達を実感できない――そんな人に試してほしい1冊が『中学英語だけで面白いほど話せる!見たまま秒で言う英会話』だ。「イラストを見る→見たままを英語にする」を繰り返すことで、日本語を介さず瞬時に答える「英語の反射神経」を鍛えることができる。本稿では、著者の森秀夫さん(麗澤大学外国語学部教授)に「なかなか英語を話せるようにならない」という悩みに関して、学習のアドバイスをもらった。

「英語をもっと話せるようになりたい」と思っていても、何から始めたらいいかわからない人も多いのではないでしょうか。

英語を使いこなせるようになるためには、まず目標を決めることが大切です。たとえば、次のような具体的なシーンを想像しながら目標を設定してみましょう。

・海外旅行で会話をする

・外国人観光客に日本を案内する

・英語でメールやチャットをする

具体的な場面を意識することで、学習が目的に直結しやすくなります。

英語を話せるようになりたい場合、目標は「テストに合格する」ことよりも、実際に英語を使う場面をイメージすることが重要です。

英検やTOEICなどの資格試験を目標にすると、単語や文法の暗記で終わりがちです。しかし、最終的な目標が「英語でコミュニケーションが取れるようになること」であることを忘れてはいけません。

例えば、海外旅行で英語を使うことを目指す場合、まずは中学英語レベルのテキストを用意しましょう。

音声付きで、約100の基本例文が掲載されているものがおすすめです。この例文を、1ヵ月で覚えることを目標に学習を進めていきます。

忙しい日常の中でも、学習時間を確保することが大切です。毎日1時間は英語に取り組む時間を作り、スキマ時間も上手に活用しましょう。

英語学習を生活の優先事項として位置づけることで、学習を継続しやすくなります。

例文はただ暗記するだけではなく、実際に会話で使うことが最も効果的です。そのために、次の方法を試してみてください。

■オンライン英会話を活用する

オンライン英会話は、安価で手軽に英語を話す環境を作ることができます。実際に英語を使う機会を増やしましょう。

■英語話者の友人や知り合いと会話する

ネイティブスピーカーの知り合いや友人がいる場合は、その人と覚えた例文を使って会話してみましょう。

■例文を応用する

例文の単語を入れ替えたり、疑問文や否定文に変換することで、覚えた例文から表現の幅を広げていくことができます。

例えば、こんな感じです。

Can I have a chicken sandwich without tomatoes?

という例文を覚えたら、"a chicken sandwich" を "a cheeseburger" などに変えて、

Can I have a cheeseburger without pickles?

Can I have a salad without dressing?

といったように、単語を入れ替えて、自分で文章を作り、会話で使ってみてください。

中学レベルの単語や文法でも、それをしっかり使いこなせれば、コミュニケーション力は大きく向上します。

ぜひ簡単な英語を実際に使うことから始めてみてください。

ルール 目標を明確にする

海外旅行で会話をしたい、など。

ルール 具体的な場面をイメージする

飛行機で話しかけられたとき、道案内を頼まれたとき、など。

ルール 中学レベルのテキストを用意する

音声付きで100の例文があるテキストを選びましょう。

ルール 1ヵ月で覚える

例文を10個ずつ覚え、繰り返し復習します。覚えた例文を使う場面を設けましょう。

ルール 毎日1時間、英語学習を優先する

スケジュールに英語学習を組み込み、優先して取り組みます。

ルール スキマ時間を活用する

通勤中や待ち時間に復習を行い、学習効率を上げます。

ルール オンライン英会話を活用する

覚えた表現を毎日実際の会話で使い、定着させます。

ルール 例文の単語を入れ替える練習をする

I want something cold to drink.

→ I want something hot to drink.

ルール 疑問文や否定文に変える練習をする

You can take a taxi over there.

→ Can I take a taxi over there? / You can't take a taxi over there.

ルール 楽しんで続ける

100の英文を覚え、それを使いこなす楽しさを味わうことほど、英語学習のモチベーションを高めるものはありません。実際に英語を使って相手に通じたときの喜びを経験することで、モチベーションを維持することができます。英語学習を楽しんで続けてくださいね。