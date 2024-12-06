6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比60円安の3万9330円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9395.6円に対しては65.6円安。出来高は9012枚だった。



TOPIX先物期近は2742ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIX現物終値比0.24ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39330 -60 9012

日経225mini 39340 -50 167157

TOPIX先物 2742 +2.5 11831

JPX日経400先物 24935 +20 604

グロース指数先物 634 -1 332

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

