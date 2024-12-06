　6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比60円安の3万9330円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9395.6円に対しては65.6円安。出来高は9012枚だった。

　TOPIX先物期近は2742ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIX現物終値比0.24ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39330　　　　　 -60　　　　9012
日経225mini 　　　　　　 39340　　　　　 -50　　　167157
TOPIX先物 　　　　　　　　2742　　　　　+2.5　　　 11831
JPX日経400先物　　　　　 24935　　　　　 +20　　　　 604
グロース指数先物　　　　　 634　　　　　　-1　　　　 332
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース