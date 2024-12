【GU プレイステーション コレクション】12月6日 発売価格:390円~3,990円

GUは、プレイステーションの30周年を記念するアパレルアイテムを本日12月6日に発売する。価格は390円から3,990円。

今回、発売当時の1990年代をテーマに、象徴的なロゴやモチーフをデザインしたアイテムがラインナップ。プレイステーションのロゴマークやコントローラーなどがデザインされたスウェットやパンツ、ラウンジセット、ソックス、ボクサーパンツが販売される。

GUとプレイステーションとのコレクション

スウェット

ヘビーウェイトスウェットプルオーバー PlayStation

サイズ:MEN/XS-3XL

価格:2,990円

パンツ

ヘビーウェイトスウェットパンツ PlayStation

【WHITE】【GRAY】【BLACK】【GREEN】

サイズ:MEN/XS-3XL

価格:2,990円

ラウンジセット

マシュマロフィールラウンジセット(長袖)PlayStation

【WHITE】【GRAY】【BLACK】

サイズ:MEN/XS-3XL

価格:3,990円

ソックス

ソックス PlayStation

【GRAY】【BLACK】【BLUE】

サイズ:MEN 25-27cm(※23-25・27-29サイズは、オンラインストアのみ)

価格:390円

アンクルソックス PlayStation

【OFF WHITE】【BLACK】

サイズ:MEN 25-27cm(※23-25・27-29サイズは、オンラインストアのみ)

ボクサーパンツ

スタイルドライボクサーパンツ PlayStation

【OFF WHITE】【BLACK】

サイズ:MEN/S-3XL

価格:590円

【GRAY】【BLACK】【GREEN】【BLUE】

“PlayStation Family Mark” and “PlayStation” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

(C) G.U. CO., Ltd. All rights reserved.