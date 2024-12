THE ALFEE

THE ALFEEの新番組『Come on! ALFEE!! Returns / Season8』が2025年1月20日20時より動画配信サービス「SPOOX」で配信される。

『Come on! ALFEE!!』は2020年のコロナ禍に始まった配信番組で、ライブ映像をTHE ALFEEメンバーと一緒に観ながら視聴者からリアルタイムで寄せられた質問や感想をもとにトークを展開したり、ロケや食べ物企画を行ったり、様々な角度からTHE ALFEEの魅力を満喫できる人気番組。

2023年のSeason7を最後に THE ALFEEの50周年を迎え一時休止していたが、2025年に復活。2025年1月~3月に全5回、プラットフォームを「SPOOX」に改めて再開が決定。生配信中のチャットも変わらず楽しめる。■THE ALFEEコメント「約1年4カ月ぶりに、Come on! ALFEE!!が帰ってきました。今回も、桜井賢の古希の誕生日に行う、題して「3人合わせて210歳スペシャル」を皮切りにスペシャルな企画が目白押しです。帰ってきた Season8をお楽しみに!」■配信概要番組名:Come on! ALFEE!! Returns / Season8 出演者:THE ALFEE配信日:2025年1月20日(月)20時00分~ 視聴方法:SPOOX番組HP: https://spoox.skyperfectv.co.jp/static/sales/content/comeon-alfee