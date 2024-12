◆「ヒロアカ」デクが登場

【モデルプレス=2024/12/05】2024年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍を賞賛する「TikTok Awards Japan 2024」が12月5日、都内にて開催された。アニメ「僕のヒーローアカデミア」が“Anime of the Year”を受賞し、主人公・緑谷出久が登壇した。アニメコンテンツの魅力を際立たせ、幅広いアニメファンに影響を与えたアカウントに贈呈される“Anime of the Year”を受賞した同作。主人公・デクが登場し、「この度は『TikTok Award Japan』初めてのにAnime of the Yearに『僕のヒーローアカデミア』アニメ公式TikTokアカウントを選んでいただき、とても光栄です」とコメント。「今回の受賞は、僕たちを応援してくれている皆さんがいてこそだと思います。改めてお礼を言わせてください。ありがとうございます」とファンへ感謝を伝えた。

◆「TikTok Awards Japan 2024」

そして「テレビアニメは来年いよいよファイナルシーズンを迎えます。僕たちはこれからも全力で走っていきます。引き続き皆さんの応援、どうぞよろしくお願いします」と呼びかけ、「さらに向こうへ!プルスウルトラ!」の掛け声で締めくくった。「TikTok Awards Japan 2024」では、TikTokで2024年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、今年最もTikTokで流行したトレンドを決定する「TikTokトレンド大賞2024」の表彰を実施。また、2024年に活躍したクリエイターを表彰する『TikTok Creator Awards Japan 2024』も行われた。会場には、MCを務めたお笑いコンビ・おかずクラブ、 フリーアナウンサーの登坂淳一が登壇。ゲストプレゼンターとして俳優の賀来賢人が登場した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】