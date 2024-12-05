ÂæÏÑ¤Î¥¸¥ã¥º¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¸½ÃÏ¥Ð¥ó¥É¤È¶¦±é ÂæÏÑ¤ÎÌ±ÍØ¤âÈäÏª
¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥àÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤Î¥¸¥ã¥º¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È4¿Í¤¬Àè·î²¼½Ü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÆîÉô¤Î2ÅÔ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸½ÃÏ¥¸¥ã¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖMusicmusicmusic¡×¡ÊMMM¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö3¸ø±é¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¶¦±é¤·¤¿¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎÌ±ÍØ¤ä²ÎÍØ¶Ê¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Ä°½°¤Ë¿·Á¯¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
½Ð±é¤·¤¿°ì¿Í¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¤ÎÍÌÚü²¸¤µ¤ó¤¬2017Ç¯¤Ë²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËMMM¤È¶¦±é¤·¡¢¸ß¤¤¤Î²»³Ú¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿MMM¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Â¾¡¢ÂæËÌ¤ÎÌî³°¥¸¥ã¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
±éÁÕ¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑ¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÆîÉô¡¦Ö¢Åì¸©Ëþ½£¶¿¤ÎÌ±ÍØ¡Ö¼éµíÄ´¡×¤ÈÆ±¸©¹â¼ù¶¿¤ÎµÒ²ÈÌ±ÍØ¡Ö¹â¼ùÄ´¡×¡¢ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Îºî¶Ê²È¡¢ûý±«¸¤Î²ÎÍØ¶Ê¡ÖÂçãË埕¿Ê¹Ô¶Ê¡×¤Î3¶Ê¡£¤¤¤º¤ì¤âÍÌ¤µ¤ó¤¬¥¸¥ã¥º¤ËÊÔ¶Ê¤·¤¿¡£
ÍÌ¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁÉÀ»°é¤µ¤ó¡¢¥Ó¥ª¥é¤ÎÍÕÜ¨åº¤µ¤ó¡¢¥Á¥§¥í¤ÎÍÕ½ÓÎÛ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Êíã±Ë秝¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
½Ð±é¤·¤¿°ì¿Í¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¤ÎÍÌÚü²¸¤µ¤ó¤¬2017Ç¯¤Ë²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËMMM¤È¶¦±é¤·¡¢¸ß¤¤¤Î²»³Ú¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿MMM¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Â¾¡¢ÂæËÌ¤ÎÌî³°¥¸¥ã¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
±éÁÕ¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑ¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÆîÉô¡¦Ö¢Åì¸©Ëþ½£¶¿¤ÎÌ±ÍØ¡Ö¼éµíÄ´¡×¤ÈÆ±¸©¹â¼ù¶¿¤ÎµÒ²ÈÌ±ÍØ¡Ö¹â¼ùÄ´¡×¡¢ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Îºî¶Ê²È¡¢ûý±«¸¤Î²ÎÍØ¶Ê¡ÖÂçãË埕¿Ê¹Ô¶Ê¡×¤Î3¶Ê¡£¤¤¤º¤ì¤âÍÌ¤µ¤ó¤¬¥¸¥ã¥º¤ËÊÔ¶Ê¤·¤¿¡£
ÍÌ¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁÉÀ»°é¤µ¤ó¡¢¥Ó¥ª¥é¤ÎÍÕÜ¨åº¤µ¤ó¡¢¥Á¥§¥í¤ÎÍÕ½ÓÎÛ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Êíã±Ë秝¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë