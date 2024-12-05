ポロ ラルフ ローレン x ヤンキース x ニューエラのコラボキャップ、真っ赤なチェック柄やネイビー
ポロ ラルフ ローレン(Polo Ralph Lauren)とヤンキース、ニューエラ(NEW ERA)のコラボレーションによるユニセックスキャップが登場。2024年12月6日(金)より、ポロ ラルフローレン 表参道などで発売される。
温かみのあるウール素材のコラボキャップ
ポロ ラルフローレンとメジャーリーグベースボール(MLB)のパートナーシップによる今回のコラボレーションでは、ニューヨークを代表するチーム、ヤンキースにフォーカス。キャップのベースには、後頭部のアジャスターで調整できる、ニューエラのキャップ「9FIFTY(ナインフィフティー)」を採用した。
カラーは、ブラックとネイビーに加え、クリスマスシーズンにぴったりなレッドのチェック柄を用意する。
【詳細】
ポロ ラルフ ローレン × MLBヤンキース × ニューエラ キャップ
発売日：2024年12月6日(金)
取り扱い店舗：
・全色
ラルフ ローレン 表参道
・ブラック、ネイビーのみ
ポロ ウィメンズ ショップ、ポロ ラルフ ローレン(レイヤード 久屋大通公園、心斎橋、伊勢丹新宿店 メンズ館、阪急梅田)、公式オンラインストア
価格：
・ブラック、ネイビー 18,700円
・レッド 23,100円
【問い合わせ先】
ラルフ ローレン
TEL：0120-3274-20
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